Waves.Exchange объявила о создании децентрализованного Forex

29 сентября 2020 года Waves.Exchange запускает DeFo, или децентрализованный Forex. Это новая, основанная на стейблкоинах система, которая объединяет элементы классического рынка Forex, стейкинга и протоколов децентрализованной торговли, таких как Uniswap. Пользователи DeFo смогут получать доход в виде 12-15% ежегодно с помощью стейкинга своих активов, а также ещё до 20% прибыли, если пожелают обеспечивать ликвидность новых пулов стейблкоинов.

Экосистема DeFo запустится с шестью новыми стейблкоинами на базе протокола Neutrino: EURN, JPYN, CNYN, RUBN, UAHN и NGNN. Все эти монеты стали победителями недавнего голосования среди участников сообщества. Для всех активов будет доступен стейкинг, который позволит зарабатывать до 15% в валюте, к которой привязан стейблкоин. Например, те, кто занимается стейкингом EURN, будут также получать ежедневные выплаты в EURN.

С помощью DeFo пользователи могут свободно совершать сделки по покупке и продаже стейблкоинов в любых количествах и с использованием любых валютных пар. Размер каждой сделки ограничен только ликвидностью, установленной контрактом. Специальный балансировочный алгоритм позаботится о том, чтобы ликвидность пулов не заканчивалась и чтобы все стейблкоины были в должной степени обеспечены.

Сеть защищённых оракулов будет в режиме реального времени поставлять информацию об актуальных курсах валют фиатных рынков Forex. Так, например, пара EURN/CNYN всегда будет торговаться в системе DeFo так же, как и обеспечивающие их валюты на фиатном рынке. Этот фактор является значительным отличием DeFo на Waves.Exchange от сервиса Uniswap, где колебания цены могут достигать значительных масштабов в зависимости от размера свопов.

Пользователи могут сами создавать пулы ликвидности или присоединяться к уже существующим, чтобы получать процент от комиссий. Комиссия с каждой сделки будет составлять 0,2%, а поставщики ликвидности смогут зарабатывать 10-20% годовых в зависимости от объёма операций пула. В отличие от Uniswap, где поставщики ликвидности должны вносить равные суммы депозита в обеих валютах, DeFo-пулы являются более гибкими: для депозита пользователи могут использовать валюты в разных пропорциях или даже обойтись только одной.

Помимо сделок в рамках смарт-контракта, пользователи могут свободно заниматься трейдингом своих стейблкоинов на Waves.Exchange. В этом случае, вместо комиссии в 0,2% от суммы сделки, будет применяться только стандартная фиксированная комиссия 0,003 WAVES (около $0,01).

Перечень доступных для торговли на DeFo стейблкоинов будет продолжать расти: держатели управляющих токенов NSBT даже получат возможность добавлять собственные, если они будут способны обеспечить необходимую начальную ликвидность в пуле.



