Sucden Financial расширяет присутствие в странах СНГ и Европы

Компания Sucden Financial, глобальный брокерский дом и поставщик ликвидности, стал Принципалом на трейдинговой платформе Bierbaum Pro, известной в России под брендом NTPro.

Теперь клиенты платформы Bierbaum Pro/NTPro могут воспользоваться всеми преимуществами доступа к уникальной ликвидности Sucden Financial с возможностью индивидуальной настройки. Платформа имеет сервера в дата-центре LD4 в Лондоне, а также выделенный канал соединения с дата-центром DSP в Москве, что подтверждает интерес компании Sucden Financial к данному региону.

Глава представительства компании Sucden Financial в Москве Алексей Сутурин заявил следующее: «Наш новый совместный проект с Bierbaum Pro/NTPro позволяет нам расширить свое присутствие в странах СНГ и Европы, обеспечивая возможность котирования клиентам с минимальной задержкой в рамках единой экосистемы. Кроме того, новое высокоскоростное соединение поможет нам создать дополнительные возможности для кредитного посредничества при работе с институциональными клиентами как на местном, так и на международном рынке».

Генеральный директор компании NTPro Вячеслав Кашигин прокомментировал это событие следующим образом: «Мы рады возможности совместной работы с компанией Sucden Financial — одним из ведущих и наиболее прогрессивных поставщиков ликвидности на рынке форекс. Благодаря нашему сотрудничеству компания Sucden Financial сможет предложить своим клиентам в странах СНГ и ЕС технически усовершенствованный и эффективный торговый сервис с минимальной латентностью».



