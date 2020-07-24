Биржа Free2ex создала фонд защиты средств клиентов на $1 млн

Free2ex – одна из немногих полностью регулируемых и прозрачных криптовалютных бирж в Европе. Программа защиты клиентских активов, ввод и вывод средств в фиате, выгодный курс и низкие спреды - все это делает Free2ex одной из самых безопасных и привлекательных трейдинговых площадок нового поколения.

Лицензия Беларуси, страхование средств и аудит BIG FOUR– гарантии надежности Free2ex

Беларусь – одна из ведущих стран в мире по уровню развития крипторегулирования. Закон устанавливает требования к лицензированию бирж и стандартам безопасности, не уступающие по строгости требованиям Сингапура, Мальты и Эстонии. Поэтому сам факт регулирования Free2ex Парком высоких технологий г. Минска – это залог надежности, легальности и прозрачности деятельности площадки.

Ключевой элемент стратегии внешней безопасности Free2ex – страхование средств клиентов на $1 млн на случай кибератаки. Что касается безопасности внутренних процессов, то Free2ex ежегодно проходит технический и финансовый аудит одной из компаний "Большой четверки". Клиентские средства хранятся в мультиподписных холодных кошельках.

Вся информация об операторе биржи размещена в публичном доступе. По запросу клиента Free2ex предоставит документальное подтверждение любой операций – услуга, отсутствующая на нерегулируемых биржах. Кроме того, благодаря благоприятным условиям регулирования эмиссии криптоактивов в Беларуси, Free2ex позволяет основателям блокчейн-проектов проводить совершенно законную первичную продажу токенов.

Поддержка фиатных валют

Благодаря успешному сотрудничеству с крупными банками Free2ex предлагает клиентам оптимальные условия работы с фиатными средствами: поддержка USD, EUR и RUB; ввод и вывод с помощью Visa/MasterCard, банковского счета и платежных систем; банковские переводы SWIFT; переводы SEPA по ЕС; комиссии по банковским картам ниже, чем у большинства бирж; курс гораздо выгоднее, чем в криптофиатных обменниках; обмен в реальном времени 24/7; максимально удобная верификация клиентов.

Низкие спреды, гарантированная ликвидность и фиатные пары: преимущества торговли на Free2ex

Помимо безопасности и прозрачности, Free2ex также отличает крайне высокое качество и скорость собственно трейдинговой платформы. Она доступна как через веб-терминал, так и через мобильное приложение для iOS и Android, десктоп-терминал для Windows и через API.

Free2ex работает с сетью частных маркет-мейкеров, что обеспечивает низкие спреды и бесперебойную ликвидность. Трейдинговые комиссии минимальны даже при малых объемах. На площадке представлено около 20 пар, в том числе с фиатными валютами и токенизированным золотом, а также широкая гамма ордеров, в том числе стоп-лимит и Айсберг-ордера.

В настоящий момент биржа готовится к запуску маржинальной торговли и токенизированных реальных активов, а также работает над запуском криптокарт.



