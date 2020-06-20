Криптовалютная биржа Huobi расширяет спектр инструментов

Биржевая площадка Huobi Futures 14 июня этого года представила очередное обновление 4.2.0, а с сегодняшнего дня запускает и новый фьючерсный продукт - биквартальные контракты (Bi-Quarterly Contracts). Этому пополнению в и без того успешном ассортименте инструментов Huobi для торговли финансовыми деривативами предшествовал успешный запуск бессрочного свопа (perpetual swap), состоявшийся в конце марта - спустя годы после крупнейшего конкурента в этой отрасли.

Решение о дальнейшем расширении спектра предлагаемых инструментов было принято командой HuobiFutures после того, как всего за несколько месяцев после запуска объем суточных транзакций с бессрочными свопами на базе монет превысил установленный лимит.

Биквартальные контракты с вариантами левериджа на уровне до 125Х

Ассортимент фьючерсных продуктов пополнится биквартальными контрактами с вариантами увеличенного кредитного плеча на уровне до 125Х. В результате пользователи получат более широкий выбор при меньшей базовой стоимости открытия позиции. Что же касается опытных трейдеров, чем выше применяемый ими коэффициент левериджа, тем меньше средств необходимо для открытия позиции. В случае с биквартальными контрактами комиссионные платежи могут быть снижены за счет более длительного периода владения.

Новые продукты Huobi - в ответ на пользовательский спрос

Опция биквартальных контрактов будет поддерживать 9 основных криптовалют в 36 трейдинговых парах. Пользователям также останутся доступны ранее представленные недельные, двухнедельные и квартальные продукты.

Еще одна новая функция для фьючерсного трейдинга на платформе Huobi - оптимизированная блокировка маржи, - снижает маржинальность, давая пользователям возможность использовать собственные средства с максимальной эффективностью и снижать затраты на трейдинговые транзакции.

Обновления уже доступны в веб-интерфейсе Huobi Futures и в мобильной версии платформы. Вместе с этим, совершение сделок через API позволяет повысить частоту пользовательских транзакций на 80% и сократить задержки как минимум в один раз.

"Мы по-настоящему гордимся способностью Huobi Futures предоставлять своим клиентам самые низкие в мире ставки комиссионных платежей и компенсации фьючерс-мейкерам на уровне до 0,015%", - прокомментировала вице-президент Huobi Global и глава подразделения международных рынков Huobi Кьяра Сунь (Ciara Sun).



