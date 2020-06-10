ThetaRay и Banco Santander противодействуют отмыванию денег с помощью AML

Компания ThetaRay, ведущий провайдер решений для аналитики больших данных на базе ИИ, и Banco Santander заключили соглашение об использовании разработанной ThetaRay системы противодействия отмыванию денег (AML). Система будет анализировать все SWIFT-операции, индикаторы риска и данные анализа клиентской информации для выявления аномальных операций, указывающих на схемы отмывания денег. Процесс внедрения данной системы был запущен еще в четвертом квартале текущего года, а в ближайшее время доступ планируется предоставить клиентам по всему земному шару.

Это партнерство открывает Santander доступ к версии ThetaRay Investigation Center, разработанной специально для банковской деятельности. Платформа предоставит Santader полный доступ к массивам данных, обеспечивая возможность проведения комплексных экспертиз, а также позволяя отслеживать алгоритмы принятия конкретных решений.

"Разработка от TheraRay расширяет наши возможности выявлять операции отмывания денег на ранних этапах и выявлять ранее неизвестные риски", - поделился международный вице-президент по вопросам CIB банковских операций Santander Карлос Гутиерес (Carlos Guierrez).

"Нас вполне устраивает деятельность Thetaray. Сотрудничая с их командой, мы смогли адаптировать партнерское решение с нашим специфическим потребностям и согласовали внедрение новых функций, заметно расширяющих возможности этого проекта", - прокомментировал вице-президент по вопросам управления и преобразования FCC Santander Луис Пиньедо (Luis Pinedo).

Инновационное и децентрализованное решение от ThetaRay позволяет использовать алгоритмы машинного обучения для выявления аномалий в данных SWIFT и KYC, указывающие на попытки отмывания денег. Это позволяет оперативно выявлять схемы и предотвращать возможный ущерб.

"Для нас большая честь, что столь повсеместно уважаемое учреждение, как SantanderBank, выбрало решение AML для предотвращения банковских операций по отмыванию денег. Прогресс, демонстрируемый в последнее время группой по партнерским связям, вселяет в меня уверенность, что Santander- это лучшая финансовая платформа для сотрудничества", - отметил генеральный директор TheraRay Марк Гейзит (Mark Gazit).

Кроме применения в корреспондентском банкинге, "взаимодействие подразделения Santander по стратегическим цифровым партнерствам с компанией ThetaRay посредством нашего расширенного соглашения поможет филиалам группы ускорить внедрение революционных технологий в сфере отмывания денег и профилактики финансового мошенничества", - добавил глава SantanderInnoVenturesPartnerships Марио Аранси (MarioAransay).



