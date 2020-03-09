На рынок цифровых активов России выходит компания Matrixport

Совсем недавно компания Matrixport, которая предлагает унифицированную финансовую платформу для работы с цифровыми активами, запустила официальный сайт и мобильное приложение на русском языке. В то же самое время компания Matrixport наняла первого представителя в России, который займется детальным изучением рынка цифровых активов на территории России.

Сообщается, что примерно 75% жителей России используют криптовалюту, что составляет 15% от общемирового количества пользователей цифровых активов. Получается, что Россия уступает в этом вопросе только США. Другими словами, именно Россия представляет собой второй по величине рынок цифровых активов в мире. Стоит также отметить, что примерно половина пользователей в России использует различные цифровые активы для получения прибыли и инвестирования. Будучи одним из признанных лидеров в сфере предоставления финансовых услуг для держателей цифровых активов, компания Matrixport планирует использовать российский рынок в качестве мощной платформы для глобального расширения своей деятельности.

Компания Matrixport была основана в 2019 году при инвестиционной поддержке председателя совета директоров и руководителя компании Bitmain, Джихана Ву. Центральный офис компании расположен в Сингапуре, который предлагает широкий спектр ресурсов, а также доступ к инновационным техническим и технологическим решениям. Компания предлагает своим клиентам доступ к безопасным, надежным и полностью прозрачным финансовым услугам, включая возможность обмена и хранения цифровых активов, а также получения займов и оплаты различных товаров и услуг. Компания стремится построить инновационную комплексную платформу для предоставления финансовых услуг держателям цифровых активов, что позволит открыть мир равных возможностей для большего количества людей по всему миру.

В настоящее время услуги по торговле цифровыми активами являются одним из самых привлекательных предложений компании Matrixport, которое охватывает как корпоративных, так и индивидуальных пользователей, включая майнеров и обеспеченных лиц.

Несмотря на то, что компания Matrixport работает меньше года, ей удалось обработать криптовалютные транзакции на сумму более 500 миллионов долларов США. Кроме того, компания выдала качественных кредитов на сумму более 100 миллионов долларов США, при этом, размер средств, размещенных на хранение в компании, уже перешел отметку в 500 миллионов долларов США.

Говоря о размещении средств, стоит отметить, что компания Matrixport использует систему Cactus Custody, которая гарантирует предельный уровень безопасности и полное соответствие требованиям, а также имеет лицензию поставщика корпоративных услуг на территории Гонконга, что позволяет предлагать клиентам и компаниям максимальное гибкие и выгодные функциональные решения.

Компания Matrixport – это универсальное решение в сфере работы с цифровыми активами, которое учитывает желания и потребности пользователей. Считается, что появление таких финансовых институтов, как биржи, фонды, семейные офисы и других компаний, приведет к активному росту спроса на этот инновационный инвестиционный инструмент. Выход на российский рынок – это попытка компании Matrixport освоить новые территории в дополнение к уже охваченным странам, жители которых говорят на английском и китайском языках. Кроме того, такое расширение позволяет создать целый мир новых возможностей для развития проекта Matrixport.



