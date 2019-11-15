На Bittrex Global 19 ноября стартуют торги с токенами FLETA

Проект блокчейн-майннета FLETA сообщил о регистрации на бирже Bittrex, запланированной на 19 ноября этого года.

Bittrex Global – криптовалютная биржа со штаб-квартирой в Лихтенштейне, представляющая собой безопасную и надёжную платформу для торговли цифровыми активами, характеризующуюся высокой скоростью обработки транзакций, стабильным криптовалютным кошельком и высоким уровнем безопасности. Кроме того, пользователи Bittrex International имеют полный доступ к Bittrex Global и могут использовать все сервисы биржевой площадки с помощью собственных ID и паролей на Bittrex International.





Bittrex Global уже анонсировала регистрацию ряда корейских проектов в стремлении укрепить свои позиции на региональном рынке.





FLETA пользуется репутацией весьма многообещающего майннет-проекта и поэтому имеет все шансы возглавить процесс коммерциализации блокчейн-технологий. Недавно создатели платформы провели испытания эксплуатационных характеристик основной сети чейна в реальных условиях эксплуатации с 28 серверными узлами, расположенными в 6 различных городах мира. Команда FLETA осуществила реальные транзакции и зафиксировала скорость сети на уровне до 14 000 TPS. Платформа FLETA оптимизирована под предоставление и использование блокчейн-сервисов для пользователей и разработчиков децентрализованных приложений со справедливыми комиссионными платежами и высоким уровнем гибкости.





Одновременно с официальным запуском майннета платформы 11 ноября стоящий в основе FLETA фонд Send Square анонсировал приём депозитов непосредственно перед началом торгов на биржевой площадке. Пользователи, внёсшие депозит в период с 09:00 16 ноября до 08:00 19 ноября (GMT+9), смогут получить бонусные токены FLETA. Для участия в бонусной программе внесённые в указанный период средства не должны сниматься со счетов FLETA до 30 ноября.

На протяжении этого срока пользователи по-прежнему смогут осуществлять торговые операции с токенами FLETA и выводить BTC.



