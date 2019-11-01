Площадкой Central Asia SME Banking Club Conference 2019 станет Алматы

В г. Алматы SME Banking Club проводит II ежегодную банковскую конференцию, посвященную развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в странах Центральной Азии.

Участники конференции смогут узнать об актуальных тенденциях развития сегмента МСБ, прослушать успешные кейсы представителей банковского сектора из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран, а также участвовать в дискуссии с членами правления и другими представителями ведущих банков Центральной Азии.

Данная конференция будет полезна и интересна членам правления банков, директорам департаментов и начальникам управлений, отвечающих за развитие малого и среднего бизнеса банков в странах Центральной Азии.

Цель конференции – создать комфортную площадку для дискуссии, дать возможность успешным банкам поделиться своими кейсами, определить эффективные инструменты и методы развития МСБ сегмента.

Основные темы конференции

Стратегия в сегменте МСБ: результаты исследований о текущем состоянии банковского рынка; определение основных потребностей клиентов данного сектора; ключевые тренды развития.

Цифровой банкинг в сегменте МСБ: современные цифровые решения и сервисы для бизнес-клиентов от VISA; digital и псевдо-digital сервисы как основа цифрового банковского офиса; практический кейс "Как запустить банк для МСБ за 9 месяцев"; перспективы развития мобильного банкинга для бизнеса.

Финансирование МСБ: кредитование внешних бизнес-клиентов – принятие решения за 1 день; digital SME finance; автоматическая структуризация и анализ данных МСБ клиентов.

Женское предпринимательство: успешные кейсы поддержки и развития женщин-предпринимателей.

Ключевые спикеры конференции: Сергей Коваленко. Председатель Правления, АТФБанк, Казахстан; Александр Николенко. Заместитель Председателя Правления, Таскомбанк, Украина; Виталий Шемелин. Управляющий директор по развитию корпоративного бизнеса, Сбербанк, Казахстан; Максатбек Ишенбаев. Председатель Правления, Банк Бай-Тушум, Кыргызстан; Андрей Гидулян. СЕO и основатель SME Banking Club; Антон Ким. Маркетинг директор, Forte Bank, Казахстан; Михаил Медко. Директор департамента МСБ, Укргазбанк, Украина.



