ФК «Боруссия» и форекс-брокер «ИнстаФорекс» объявили о партнерстве

ИнстаФорекс станет официальным партнером клуба в странах Азии и СНГ. Сотрудничество предусматривает значительное количество прав, включая новые технологии, которые позволят ИнстаФорекс транслировать цифровую рекламу по периметру футбольного поля специально для стран Азии на выбранных матчах Бундеслиги.

Кроме того, партнерство предоставит клиентам ИнстаФорекс отличные возможности ближе познакомиться с легендарным футбольным клубом. Одна из них - посещение домашних матчей "черно-желтых" на крупнейшем стадионе в Германии - "СИГНАЛ ИДУНА ПАРК". Ну а клиентам из Азии новое сотрудничество позволит приблизиться к Боруссии, не покидая своих стран: встречаясь с легендами клуба, став частью азиатского тура Боруссии в 2020 году и так далее.

Комментируя новое партнерство, основатель и президент ИнстаФорекс Ильдар Шарипов заявил: "Сейчас ИнстаФорекс можно назвать не только брокером, но скорее IT-компанией. Мы серьезно инвестируем в технологии и делаем все возможное, чтобы предлагать клиентам по-настоящему инновационные продукты. Хорошо известно, что IT сейчас играет огромную роль и в футболе, потому мы искали не только ведущую команду, но и клуб, который активно продвигает технологии в футбол, который будет идеально соответствовать нашей философии. В связи с этим "Боруссия" Дортмунд стала идеальным партнером для нас. Мы с нетерпением ждем сотрудничества и надеемся, что оно будет способствовать развитию брендов в странах Азии и СНГ".

Директор азиатского подразделения "Боруссии" Суреш Летхманан прокомментировал: "Мы очень рады, что ИнстаФорекс стал партнером клуба. Партнерство с ведущим форекс-брокером выгодно для всех сторон, особенно для фанатов из Азии и СНГ, которые могут с нетерпением ожидать интереснейших мероприятий с участием клуба".



