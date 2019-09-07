Биржа DigiFinex: наблюдается активизация потока сделок и регистрации токенов

Международная криптовалютная биржа DigiFinex с головным офисом в Сингапуре ожидает роста котировок цифровых активов к концу текущего года.

Соучредитель DigiFinex Киана Шек (Kiana Shek) отмечает: "Мы наблюдаем значительную активизацию потока сделок и регистрации токенов, указывающую на высокую готовность игроков рынка к риску".

В этом году биржа уже зарегистрировала почти 80 блокчейн-проектов, причем только за июль число таких проектов выросло более чем на 20. В результате подобного подъема на рынке собственный токен биржи, DFT, с начала года вырос в цене на 500% и на сегодняшний день торгуется по 0,75 долл. США.

DigiFinex с оптимизмом оценивает вероятность того, что в мае 2020 года размер вознаграждения за биткойн-блок уменьшится вдвое. Сокращение объемов новых поставок автоматически делает цифровой актив дефицитным, что, по мнению многих специалистов, создает давление на покупателей.

Чтобы справиться с прогнозируемым скачком розничного спроса на криптовалюты во второй половине 2019 года, DigiFinex предложила своим пользователям возможность приобретать биткойн с оплатой кредитной картой.

Г-жа Шек комментирует: "Ранее в этом году совместно с Simplex мы предоставили нашим пользователям лучшие ставки на рынке при оплате биткойнов с помощью карт Visa или MasterCard. Приобретенная криптовалюта отображается в кошельках клиентов биржи в течение 10-30 минут".

Пользователи DigiFinex могут покупать популярные виды криптовалют за американский доллар и евро, оплачивая сбор в размере 3,5%. Эта ставка является самой низкой в сегменте кредитных карт. Пользователи DigiFinex очень положительно отреагировали на новую опцию, и за первое полугодие 2019 года объем сделок с оплатой кредитной картой ежеквартально увеличивался втрое.

Чтобы удовлетворять растущий спрос на свои сервисы, DigiFinex активно наращивает масштабы своей деятельности. В частности, в апреле этого года биржа открыла свой филиал DigiFinex Korea, который быстро стал популярной платформой для первоклассных блокчейн-проектов.

В конце этого года исполнится ровно два года с того момента, когда биткойн достиг пиковых котировок на уровне 20 000 долл. США, после чего, в самом начале 2018-го, контроль в свои руки взяли инвесторы, играющие на понижение, и весь рынок криптовалют потерял почти 80% своей ценности. Эксперты отрасли полагают, что следующий скачок будет еще более внушительным, чем в 2017 году.



