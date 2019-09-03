Karuschain начала прием заявок в рамках официального этапа бета-тестирования

Karuschain, блокчейн-компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для отслеживания цепочки поставок в международной отрасли добычи ценных металлов, сообщила о начале приема заявок от бета-тестеров.

Избранные компании получат возможность работать вместе с первоклассной командой специалистов над изучением различных аспектов блокчейн-технологий и реальных сценариев прикладного применения, что обеспечит им отличную базу для оценки собственных бизнес-инициатив. Наряду с командой Karuschain эти компании будут играть важнейшую роль в дальнейшей разработке самых ценных решений для удовлетворения потребностей отрасли.

Платформа Karuschain обеспечивает компаниям заметное повышение эффективности и расширение функционала, давая им возможность отвечать нормативным требованиям таких международных организаций, как OECD и LBMA, с помощью технологий блокчейна и смарт-контрактов. По прогнозам Karuschain, в результате внедрения этих технологий компании ждет заметное повышение производительности, экономия средств и оптимизированный уровень защиты.

Генеральный директор Karuschain Ричард Веркли (Richard Verkley): «Вместе с этой потрясающей командой наш совокупный опыт работы в сфере добычи и переработки ценных металлов превышает 270 лет. И именно благодаря ему нам удалось стать тем, чем мы есть сегодня. В нашей отрасли давно назрела потребность в инновационном и прозрачном решении, ориентированном на нужды ее игроков. Оптимизация устаревших, дорогостоящих и неэффективных методов управления цепочками поставок - крайне актуальная задача, и мы очень рады принимать активное участие в ее решении. Каждый из нас хорошо понимает, что цифровая трансформация сектора - это уже не гипотетическое концепция, а назревшая необходимость».

По данным отчета Всемирного экономического форума, в течение следующих десяти лет процесс цифровизации может генерировать ценность на уровне свыше 320 млрд долл. США, принеся горнодобывающей отрасли и сфере металлургии потенциальную прибыль в размере около 190 млрд долл. США и 130 млрд долл. США соответственно. На долю горнодобывающей и металлургической промышленности приходится 7% поступлений и 9% отраслевой прибыли.



