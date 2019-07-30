Продукты формата «блокчейн-как-услуга» представила Belfrics Group

Компания Belfrics Group недавно представила новую линейку децентрализованных приложений (Dapp), предназначенных для предприятий и организаций всех масштабов. Belfrics Group - международный блокчейн-конгломерат с головным офисом в Малайзии и представительствами в Кении, Танзании, Нигерии и Индии. Компания осуществляет свою деятельность во всех сегментах отрасли блокчейна, включая разработку рыночных продуктов на базе блокчейна, создание корпоративных решений, консалтинг для организаций частного и правительственного сектора по вопросам блокчейна, подготовку специалистов и расширение возможностей учебных учреждений, частных предприятий и органов власти.

В число новых продуктов, представленных Belfrics, вошли: CrediBel (децентрализованное приложение для выпуска сертификатов и дипломов), B-Roll (приложение для формирования зарплатных ведомостей) и приложение для реестра прав собственности на земельные участки (LandTitleregistryDapp).

Эти абонентские продукты формата "блокчейн-как-услуга" позволяют малому бизнесу, крупным корпорациям и правительственным организациям использовать возможности блокчейн-технологий. С помощью CrediBel небольшие училища или колледжи/университеты могут с легкостью формировать и выдавать своим студентам собственные дипломы и сертификаты об окончании курсов обучения. Аналогичным образом, предприятия малого бизнеса со штатом персонала до 10 человек могут использовать B-Roll для выпуска зарплатных ведомостей в блокчейне. А приложение Land Title Registry позволяет органам центральной или местной власти с легкостью управлять подведомственными им земельными реестрами.

"Если студенты меньше, чем за 10 долл. США, могут получить защищенный диплом с цифровой подписью, подтвержденный непосредственно учебным заведением, это решает актуальные на сегодняшний день проблемы поддельных документов, высокой стоимости BGC, длительных сроков верификации и благонадежности документов, подтверждающих профессиональную квалификацию сотрудников", - отметил основатель и генеральный директор Belfrics Group Правинкумар Виджайякумар (Praveenkumar Vijayakumar).

Согласно сообщению Belfrics, в настоящий момент приложение Сredi el проходит тестирование на базе престижного политехнического института в Индии.

Эти децентрализованные приложения способны оказать колоссальную поддержку в современных прикладных сценариях. Для многих представителей бизнеса, нуждающихся в подобных сервисах, финансы, ресурсы и временные затраты, необходимые для создания какого-либо продукта в блокчейне, оказываются абсолютно нереальными. Предлагая свои разработки в формате SAAS, компания Belfrics заполняет гигантский пробел на рынке.

Учебные заведения стран Африки и Юго-Восточной Азии все активнее обсуждают с Belfrics возможности интеграции этих продуктов в существующие системы и процессы.



