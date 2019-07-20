О готовности к pre-ICO для проекта RENDBO заявила Eco Smart Energies Ltd

Компания Eco Smart Energies Ltd (www.renbdo.io) сообщила о своей готовности к проведению кампании pre-ICO для своего предстоящего проекта RENDBO или "Renewable Energy Network Basedon Decentralized Organization" (Сеть возобновляемой энергетики на базе децентрализованной организации). Целью этой кампании является сбор средств для монтажа пятидесяти двух ветровых турбин, производящих экологически безопасную электроэнергию.

Pre-ICO предоставляет криптовалютным инвесторам отличную возможность приобрести собственный токен проекта – Renewable Energy Token (RET), - за 50% от его стоимости. Предложение распространяется на первые 10% из имеющегося запаса монет. За этапом pre-ICO, предполагающем продажу десяти миллионов токенов, последует кампания ICO.

Чрезмерные объемы сжигания ископаемого топлива на протяжении многих лет являются одним из ведущих факторов изменения климата. В результате этого процесса в воздух попадают загрязняющие вещества, наносящие вред не только экологии, но и здоровью людей. Тем не менее, каменный уголь до сих пор остается одним из наиболее распространенных ресурсов для традиционной энергетической отрасли. Одной из наиболее рекомендуемых альтернатив ископаемому топливу служит ветровая энергия.

Располагая обширным опытом производства и дистрибуции электроэнергии, компания Eco Smart Energies Ltd разработала проект RENBDO с целью создания ветровой электростанции, оснащенной 52 турбинами. Следует отметить, что 70% необходимых средств для финансирования данной инициативы уже покрыты непогашаемыми фондами возобновляемой энергетики Европейского Союза, а оставшиеся 30% будут получены в ходе предстоящего ICO.

Посредством pre-ICO компания Eco Smart Energies выведет на рынок свой Renewable Energy Token (RET). Токен позволит создать экосистему, в которой инвесторы будут получать прибыть от своих инвестиций, исходя из количества принадлежащих им монет. Владение одним RET эквивалентно праву собственности на один актив Eco Smart Energies. 90% от общей прибыли будет распределяться между владельцами токенов, а оставшиеся 10% пойдут на техническое обслуживание и оплату труда сотрудников станции.

В скором времени Eco Smart Energies планирует представить приложение, которое позволит владельцам токенов просматривать информацию о генерируемой ветровой энергии, а также отправлять или получать монеты. Держатели токенов смогут принимать активное участие во всех процессах, связанных с будущей деятельностью ветровой электростанции. И, наконец, устраняя необходимость в посредниках, RENBDO сводит к минимуму вероятность мошеннических транзакций и прочей нежелательной активности.



