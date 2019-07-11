Уоррен Баффетт и Джастин Сан расскажут о перспективах блокчейна и криптовалют

Компания TRON Foundation 25 июля в 10:00 (PST) проведет пресс-конференцию на территории Nasdaq Entrepreneurial Center в Сан-Франциско (штат Калифорния).

В мероприятии примет участие инвестор-миллиардер и генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт и основатель блокчейн-платформы TRON и руководитель лидера среди сервисов однорангового стриминга BitTorrent Джастин Сан. Предприниматели расскажут о своем видении перспектив блокчейна и криптовалют, а также о своих ожиданиях от закрытой встречи в рамках Power of One Lunch, который состоится во второй половине того же дня в ресторане Quince.

Джастин Сан выиграл аукцион среди желающих принять участие в Power Of One Lunch, сделав рекордную ставку в размере 4 567 888 долл. США. Эти средства будут направлены на нужды некоммерческой организации GLIDE Foundation в Сан-Франциско. Президент и генеральный директор организации Карен Ханрахан также выйдет на сцену вместе с Баффетом и Саном, чтобы ответить на вопросы СМИ. Принять участие в пресс-конференции смогут только зарегистрированные журналисты.

Приглашение распространяется только на аккредитованных представителей СМИ. Закрытый утренний прием-завтрак начнется с 9:00 утра. За ним в 10:00 последует официальная пресс-конференция. Заявки на индивидуальные и личные интервью следует подать не позже, чем за три рабочих для до пресс-конференции.

По окончании Power of One Lunch пройдет дополнительная встреча с прессой. Это мероприятие состоится в 16:30 (PST) по адресу 301 Howard Street. Джастин Сан поделится своими впечатлениями от ланча с Уорреном Баффеттом и даст личные интервью.



