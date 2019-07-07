Bittrex включает в портфель решений возможности Tradedash

Первоклассная американская площадка для торговли цифровыми активами Bittrex сообщила о расширении своих передовых технологических решений в результате приобретения Tradedash - трейдингового инструмента, предоставляющего профессиональным и частным клиентам безопасные и индивидуальные условия для осуществления торговых сделок.

Tradedash объединяет проверенные временем методы традиционных трейдинговых рынков с инновационной экосистемой цифровых активов на базе блокчейна. Пользователи Tradedash могут самостоятельно выбирать рынки для просмотра на поддерживаемых трейдинговых платформах, мгновенно просматривать ориентировочные цены в предпочтительных валютах, увеличивать и уменьшать свои позиции, одновременно размещая большое количество заказов, и получать уведомления в режиме реального времени, получая возможность воспользоваться преимуществами рыночных возможностей.

Созданный в 2017 году разработчиками Линусом Петреном (Linus Petrén) и Весамом Михаилом (Wesam Mikhail) инструмент Tradedash ориентирован на трейдеров, осуществляющих операции с большими объемами цифровых активов. С тех пор платформа сумела завоевать статус популярного решения у продвинутых пользователей, желающих адаптировать свою трейдинговую практику под собственные нужды, используя для этого интерактивные данные от поддерживаемых торговых площадок. Общий объем заказов, размещенных Tradedash, достигает нескольких миллиардов долларов.

"Мы находимся в постоянном поиске путей оптимизации наших технологий и опыта пользовательского взаимодействия. Поэтому, когда появилась возможность включить в наш портфель возможности Tradedash, наше решение было совершенно очевидным, - отметил генеральный директор Bittrex Билл Шихара (Bill Shihara). - Кроме технологических преимуществ, появление специалистов по Linus в нашей команде заметно расширяет наш потенциал. Эта сделка делает нас лучше уже сейчас и создает возможности для будущих улучшений механизмов взаимодействия с пользователем. Для Bittrex это потрясающая комбинация, особенно принимая во внимание наше стремление наращивать масштабы внедрения блокчейна по всему миру".

"На самом первом этапе существования Tradedash, мы сочли Bittrex наиболее предпочтительной трейдинговой платформой для интеграции, - отметил соучредитель компании Линус Петрен. - Вхождение в состав Bittrex family представляется абсолютно естественным шагом на пути развития нашего бизнеса, и я очень рад продолжить разработку высококачественных продуктов в гораздо больших масштабах".



