Новый публичный блокчейн намерены создать Huobi и Nervos

Ведущий мировой провайдер блокчейн-сервисов, компания Huobi Group сообщила о заключении партнерского соглашения с многоуровневой блокчейн-сетью Nervos в целях разработки нового публичного блокчейна, ориентированного на децентрализованные финансовые сервисы (DeFi).

Проект под предварительным названием Huobi Finance Chain представляет собой адаптированный под требования регуляторов, высокопроизводительный финансовый блокчейн, позволяющий предприятиям, финучреждениям и биржевым площадкам внедрять собственные блокчейны, токенизированные активы и сервисы DeFi. Наряду с прочими прикладными сценариями, проект потенциально способен размещать на своей платформе сервисы займов и дебетования, стейблкоины, предложения инвестиционных токенов (STO) и другие средства выпуска активов, децентрализованные биржи (DEX), реальные платежные сервисы и многое другое.

Nervos предоставляет технологию для новой блокчейн-платформы, которая будет запущена в партнерстве с Huobi в рамках совместной инициативы, направленной на ускоренное внедрение сервисов децентрализованных финансов нового поколения. Проект планируется разместить в открытом доступе в третьем квартале этого года. Запуск тестовой сети состоится в первом квартале 2020 года, а уже во втором квартале будущего года будет представлена и основная сеть.

"Миссия Huobi Group заключается в том, чтобы сделать финансы эффективнее, а благосостояние - доступным для всех, - отметил генеральный директор и учредитель Huobi Group Леон Ли (Leon Li). - Данный проект не только соответствует общей стратегии Huobi, но и позволяет нам реализовывать наши основные задачи. Со стратегической точки зрения, децентрализованные финансовые сервисы по-прежнему находятся на раннем этапе своего развития. Тем не мене, на рынке наблюдается активный спрос на подобные услуги, и мы уверены, что у этого направления бизнеса имеются совершенно определенный потенциал. За последние шесть лет Huobi удалось накопить обширный опыт в сфере криптовалютного трейдинга, что дает нам преимущества в аспекте понимания блокчейна, формирования пула ключевых технологий и знания принципов транзакций с активами, а также функционирования финансовых рынков. Хотя Huobi на сегодняшний день является лидером криптовалютной отрасли, в будущем этот сегмент финансового рынка, скорее всего, будет подвергаться обширным изменениям. Освоение технологий и бизнес-моделей публичного чейна позволяет нам оставаться новаторами и одновременно предоставляет нам стратегическую защиту".

Генеральный директор Huobi Global и вице-президент Huobi Group Ливио Ван (Livio Weng) сделал следующее заявление:

"Мы уверены, что этот проект потенциально способен сделать для существующих и новых финансовых продуктов и сервисов тоже самое, что криптовалюты делают для мира реальных денег. В число наших ключевых задач неизменно входит предоставление широкой публике доступа к блокчейну, и мы думаем, что подобная перспективная разработка принесет пользу миллионам людей по всему миру. И мы очень рады сотрудничать с командой Nervos в рамках этого проекта".

Предоставляя децентрализованную базу и инфраструктуру учреждениям и предприятиям для дальнейшего развития, Huobi и Nervos стремятся сделать финансовые сервисы более прозрачными, инклюзивными и эффективными.

Данный совместный проект будет общедоступным, предоставляя поддержку различных активов и функции смарт-контрактов, позволяющие сторонним разработчикам создавать и внедрять широкий спектр сервисов DeFi. Платформа также поддерживает мультичейновую и сайдчейновую архитектуру, предоставляя гибкую и масштабную блокчейновую инфраструктуру финансовым учреждениям и предприятиям.

Проект будет поддерживать децентрализованный идентификатор (DID) и использовать протоколы идентификации, включая верификацию по принципу "знай своего клиента" (KYC), для удовлетворения требований по предотвращению отмывания денег (AML) и обеспечения нормативно-правового соответствия. Регуляторы смогут присоединяться к Huobi Chain и вносить свой вклад в развитие сети в роли валидаторов.

"В наши планы входит создание инфраструктуры для будущей децентрализованной экономики, поэтому мы рады сотрудничать с Huobi в вопросах вывода наших технологий на финансовый рынок, - прокомментировал соучредитель Nervos Кевин Ван (Kevin Wang). - Сегодня все больше активов проходят процесс токенизации и перемещаются в цифровую среду. В их числе - и криптовалюты, и традиционные физические активы. Финансовая отрасль переживает переломный момент, и вместе с Huobi мы располагаем всеми возможностями для того, чтобы помочь модернизации ее сервисов для будущей эры децентрализации".



