Huobi Group: диалог с FATF поможет найти решение существующих проблем

Накануне первой в истории конференции Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в формате V20, запланированной на эти выходные и посвященной вопросам цифровых активов, криптовалютные биржи и другие провайдеры сервисов управления виртуальными активами (VASP) обнаружили себя балансирующими на грани между проблемой и возможностью.

Проблема: приведение деятельности сообществ цифровых активов в соответствие с нормами и практиками остального финансового мира в аспектах противодействия отмыванию денег и других возможных злоупотреблений. Возможность: дальнейшее открытие путей к массовому внедрению криптовалют и цифровых активов.

Делегация Huobi Group, в состав которой войдет руководитель департамента нормативно-правового соответствия компании Элейн Сунь Йе Линь (Elaine Sun YeLin), получила приглашение принять участие в диалоге.

"Для нас большая честь принять участие в Саммите V20, - прокомментировала г-жа Сунь. - Мы считаем это событие отправной точкой в текущей коммуникации между криптовалютной отраслью и официальными регуляторами из стран "большой двадцатки". Как ведущий провайдер криптовалютных и блокчейновых сервисов, мы уверены, что прямой диалог с FATF поможет прояснить уникальный характер криптовалютной отрасли и позволит нам найти общие решения для существующих проблем".

Генеральный директор Huobi Global Ливио Вэн (Livio Weng) сделал следующее заявление:

"Мы уважаем роль FATF как общественного защитника и понимаем те причины, что побуждают Группу разрабатывать и внедрять эти нормативы. На наш взгляд, эти меры призваны всего лишь обеспечить подчинение VASP тем же правилам, которым следуют и другие участники мирового финансового сообщества. Несмотря на тот факт, что данные изменения создают определенные проблемы для нашей отрасли с точки зрения требования их незамедлительного внедрения, они также открывают перед нами реальные возможности. Они дают нам шанс разработать отраслевые стандарты, содействующие развитию и защищающие права пользователей, создать технологию для идентификации и отсеивания неблагонадежных пользователей при одновременном сохранении доступа для легитимных игроков отрасли, а также развить нашу способность реагировать на проблемы криптовалютной и блокчейн-сферы как единое, слаженное сообщество. Являясь лидером отрасли, компания Huobi планирует играть активную роль в управлении и содействии этому процессу".



