Функцию криптовалютного-фиатного on-ramp намерена представить в Турции Huobi

В рамках своей текущей стратегии глобальной экспансии Huobi Group планирует на протяжении следующих 12 месяцев активно осваивать рынок Турции. В планы компании входит фиатныйon-ramp турецкой лиры, открытие турецкого филиала с привлечением региональных ресурсов, а также разработка локализованных продуктов и сервисов. Huobi приглашает владельцев турецких проектов подавать заявки на регистрацию по адресу: list@huobi.com.

"Турция - важный и весьма перспективный рынок для нас, и мы планируем примерять агрессивный подход к продвижению экосистемы Huobi в этом регионе", - отметил генеральный директор Huobi Global Ливио Вэн (Livio Weng), вернувшись с организованной Huobi встречи в Стамбуле. В мероприятии принимали участие трейдеры, энтузиасты криптовалютного сообщества и блокчейн-профессионалы, включая эксперта по цифровой экономике Эркана Ёза (Erkan Öz) b преподавателя и криптовалютноготьютора Исмаила Хакки Полата (Ismail Hakki Polat).

Процессом расширения присутствия Huobi в Турции будет руководить филиал компании в странах Ближнего Востока, Африки и Южной Азии - Huobi MENA. Штаб-квартира Huobi MENA расположена в Дубае.

"Нас по-настоящему воодушевил тот отклик, который мы получили со стороны турецкого криптовалютного сообщества. При их поддержке нам удалось успешно провести одно из крупнейших в регионе отраслевых мероприятий. Мы уже добавили турецкий язык на веб-сайт Huobi Global и в скором времени планируем организовать клиентскую поддержку, а также мобильное приложение на турецком. Кроме того, мы также запускаем токены Huobi для турецких пользователей, что предоставит им доступ к сервисам Huobi Prime и Fast Track. Мы также надеемся к концу года представить функцию криптовалютного-фиатногоon-ramp, ориентированную на региональных клиентов", - прокомментировал соучредитель Huobi MENA Мохит Давар (Mohit Davar).

По данным Международного потребительского опроса-2019, проведенного компанией-специалистом по рыночной аналитике Statistica, граждане Турции уже отличаются самым высоким показателем владения криптовалютами на душу населения среди всех опрошенных наций. Впечатляющие 20% – или 1 из 5 – турецких жителей в той или иной форме владеют криптовалютами. "Этот показатель совершенно определенно соответствует нашему опыту на данном рынке, - добавил г-н Вэн. - Потрясающие цифры наряду с энтузиазмом турецкого трейдингового сообщества буквально сразили нас наповал".

Кроме Турции, Huobi расширяет свое присутствие и на других рынках мира. В их число входит и Румыния, где г-н Вэн в качестве специально приглашенного гостя недавно выступил с программным докладом в бухарестском Дворце парламента в рамках Румынского саммита блокчейна-2019.

"До сих пор неизвестно, какие изменения принесет блокчейн миру, но сегодня мы с вами все являемся первопроходцами на этой неизведанной земле, - подчеркнул в своей речи Ливио Вэн. - Компания Huobi готова вместе с вами прокладывать путь к светлому и многообещающему будущему".



