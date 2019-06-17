ТиБиСи разместит ценные бумаги на сумму $300 млн на международном рынке

В среду, 12 июня, ОАО ТиБиСи Банк («Банк»), крупнейший банк в Грузии по всем ключевым показателям, успешно оценил дебютный выпуск приоритетных необеспеченных облигаций («Банкноты») на 300 млн. долларов США с 5-летним доходом в 5,75% (доходность 6%), представляющий самую низкую доходность, достигнутую грузинским эмитентом на международных кредитных рынках. Книга заказов была успешно подписана и достигла более 700 миллионов долларов США. Банкноты выпускаются в соответствии с Правилом 144А и Положением S.

Ожидается, что Банкноты будут отмечены на регулируемом рынке Euronext Dublin 19 июня 2019 года или около того, а также будут иметь рейтинг Ba2 от Moody's и BB- от Fitch. Может быть подана заявка на листинг Банкнот на АО Грузинская Фондовая Биржа, что делает его первым международным предложением с двойным листингом приоритетных необеспеченных облигаций из Грузии.

«Мы рады, что крупнейший грузинский банк, впервые в истории ТиБиСи, осуществит размещение ценных бумаг на международный рынок. Привлеченные ТиБиСи 300 миллионов долларов будут использованы для финансирования грузинского бизнеса и будут способствовать росту экономики Грузии», - сказал генеральный директор ТиБиСи Банка, Вахтанг Буцхрикидзе.

J.P. Morgan, Renaissance Capital и UBS Investment Bank выступают в качестве Совместных букраннеров и Совместных ведущих менеджеров по Банкнотам, а TBC Capital выступает в качестве Совместного ведущего менеджера. Baker & McKenzie LLP и Dentons Georgia LLC действуют в качестве юридических консультантов Банка, в то время как Latham & Watkins LLP и BGI Advisory Services Georgia LLC действуют в качестве юридических консультантов Совместных букраннеров.



