Bittrex International станет платформой для IEO Vodi X

Vodi X и Bittrex International сообщили о предстоящем размещении первичного биржевого предложения (IEO) токенов Vodi X на платформе торговли цифровыми активами Bittrex International. Привлеченные в результате средства помогут команде Vodi X оптимизировать свою технологию смарт-контрактов, развивать микротаскинг, экосистему децентрализованных приложений и в целом наращивать масштабы своей деятельности для создания миллионов рабочих мест по всему земному шару. Все эти задачи будут на базе существующей инфраструктуры и с участием 5 миллионов пользователей Vodi в 200 странах мира.

Официальный старт IEO запланирован на 14:00 GMT во вторник, 21 мая. Завершатся торги в 14:00 GMT 22 мая 2019 года, если лимит продаж не будет достигнут ранее. Токен Vodi X будет зарегистрирован на платформе Вittrex International в 17:00 GMT 22 мая 2019 года.

Зарегистрированные пользователи смогут приобрести токены VDX за биткоин (BTC) непосредственно на безопасной, надежной и современной платформе торговли цифровыми активами Bittrex International со штаб-квартирой на Мальте. В рамках подготовки к IEO команда Vodi X провела тщательную проверку, включавшую этапы комплексной технической проверки и экспертизы нормативного соответствия.

«Мы рады сотрудничать с Vodi X в размещении их IEO на платформе Bittrex International. Полученные средства помогут команде проекта в дальнейшей работе над технологиями смарт-контрактов и разработке инновационных прикладных сценариев ее применения, - отметил представитель биржевой площадки Билл Шихара (Bill Shihara). - Мы создавали Bittrex International, в первую очередь, для инкубации таких проектов, как Vodi X. И именно благодаря им наша платформа IEO демонстрирует столь впечатляющий потенциал в блокчейн-индустрии. Мы с нетерпением ждем начала этого партнерства и с радостью представим нашим пользователям Vodi X, а также другие интересные проекты, выводящие блокчейн на принципиально новый уровень развития».

«Мы очень рады разместить наше IEO на Bittrex International! Осуществляя этот проект в блокчейне, команда Vodi X стремится к радикальному реформированию отрасли микротаскинга. Основная миссия Vodi X заключается в создании новых рабочих мест, и мы уверены, что располагаем всем необходимым арсеналом инструментов для ее реализации. Стратегическое позиционирование в блокчейне и использование смарт-контрактов позволит Vodi X обеспечить равное распределение материальных благ между всеми участниками проекта. И мы готовы приложить все усилия для будущего процветания нашего сообщества".



