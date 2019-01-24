OKEx сообщила о запуске на платформе OTC тайского бата и британского фунта

Ведущая мировая биржа цифровых активов OKEx со штаб-квартирой на Мальте анонсировала запуск двух новых валют – тайского бата (THB) и британского фунта (GBP) на своей платформе внебиржевой торговли (OTC) (которую также называют фиатно-криптовалютной платформой). С этого момента пользователи в Таиланде и Великобритании могут проходить верификацию KYC для доступа к торгам на ОТС-платформе.

Площадка внебиржевой торговли OKEx дает пользователям возможность размещать заявки на продажу или покупку виртуальных финансовых активов за фиатную валюту по выбранному ими обменному курсу и с применением желаемого способа оплаты. В число преимуществ данной модели входят низкая волатильность рынка и отсутствие комиссионных платежей. Кроме листинга новых валют - тайского бата (THB) и британского фунта (GBP), - ОТС-платформа OKEx уже позволяет осуществлять операции торговли международными цифровыми активами на фиатно-криптовалютных биржах с использованием вьетнамского донга (VND) и китайского юаня (CNY) и планирует расширить число доступных валют в этом году. На сегодняшний день рынки внебиржевой торговли активами за тайский бат (THB) и британский фунт (GBP) поддерживают BTC, USDT, ETH и LTC.

«Команда OKEx ставит перед собой очень простую задачу. Мы стремимся предоставлять нашим трейдерам максимальную гибкость и удобство. Таиланд и Великобритания располагают самыми быстро растущими криптовалютными сообществами в мире. Мы видим колоссальный потенциал в этих двух рынках и хотим обеспечить поддержку их потребностям. Наблюдая за увеличением объемов торговых операций и ростом числа трейдеров в этих регионах, мы приняли решение запустить новые сервисы с использованием THB и GBP на нашей ОТС-платформе. Мы и дальше будем расширять свое присутствие в странах, демонстрирующих наибольший потенциал. В этом году наши пользователи могут рассчитывать на увеличение числа валют, поддерживаемых OKEx», - прокомментировал директор по вопросам операционной деятельности биржевой площадки Энди Чанг (Andy Cheung).

Мероприятия и промоакции по случаю запуска ОТС-сети OKEx

Чтобы отметить запуск платформы внебиржевой торговли, OKEx разработала новую программу поощрений для привлечения торговых предприятий и клиентов в Таиланде и Великобритании. Все пользователи, зарегистрировавшиеся на площадке с 23 по 27 января, могут получить до 50 USDT при размещении минимального депозита в размере 100 USDT (или эквивалентной суммы в других валютах) и совершении первой ОТС-транзакции на OKEx, а 70 трейдеров, совершивших наибольшее число сделок, будут получать дополнительное вознаграждение в размере 30 USDT (один раз в сутки).

Кроме того, специальные мероприятия по случаю запуска ОТС-сети пройдут в Бангкоке 13 февраля 2019 года и Лондоне в марте.



