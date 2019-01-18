Блокчейн-платформа Elixxir планирует запустить BetaNet летом 2019 года

Elixxir, полностековый блокчейн под руководством «крестного отца»анонимной сетевой коммуникации Дэвида Чаума, инициирует внедрение BetaNet и объявляет о начале процесса отбора узлов для BetaNet. В основе платформы Elixxir лежат фундаментальные прорывы в сфере децентрализованных технологий, обеспечивающих высокую производительность и защиту персональной информации в глобальном потребительском масштабе. Уникальный дизайн смешанной сети и мультивычислительная архитектура позволяют платформе отвечать четырем требованиям, необходимым для мэйнстрим-внедрения блокчейна: скорости, приватности, безопасности и масштабируемости - в формате единого чейна.

Процесс выбора узлов Elixxir предполагает шесть этапов: анкета-опросник; заявка; первичный скрининг; публикация заявок; первичный отбор и открытое рассмотрение; окончательный выбор узлов

Elixxir планирует отобрать сотни сторонних узлов для поддержки первых шагов нового блокчейна за пределами лаборатории. С помощью публичного и направляемого сообществом процесса разработчики платформы рассмотрят заявки соискателей и выберут операторов для поддержки запуска Elixxir BetaNet, запланированного на лето 2019 года.

Отбор узлов знаменует начало процесса управления платформой Elixxir. Первым этапом отборочной процедуры станет анкета-опросник, цель которой - проанализировать прежний опыт соискателей, их приоритеты в качестве операторов узлов, ожидания относительно финансовых или иных вознаграждений и рисков, географический охват сети и т.д.

Первый этап процесса отбора узлов для Elixxir стартует в понедельник, 21 января, в 10:00 по стандартному восточному времени.

«На сегодняшний день разработчики блокчейн-технологий не ориенти руются на удовлетворение требований для привлечения потребителей. Существующие технологии не обладают достаточным уровнем конфиденциальности, не обеспечивают требуемой пользователями скорости транзакций и не могут быть встроены в актуальные на данный момент приложения для смартфонов. Создавая Elixxir, мы построили платформу, отвечающую всем этим требованиям», - прокомментировал генеральный директор Дэвид Чаум

Узлы, соответствующие обнародованным техническим спецификациям, должны быть приемлемыми по цене и доступными для всех заинтересованных операторов. По текущим расчетам, предполагаемые затраты по настройке узла BetaNet составляет около 1 600 долл. США. Узлы BetaNet будут требовать всего одного высокопроизводительного ГП, современного ЦП с 8-16 ядрами, 8-64 ГБ ОЗУ, сетевого соединения 500 МБ, а также от 500 ГБ до 2 ТБ дискового пространства.

Первоначальная BetaNet будет поддерживать полнофункциональное пилотное децентрализованное приложение Elixxir, позволяющее пользователям быстро и безопасно обмениваться приложениями с истинным уровнем конфиденциальности, стойким к метаданным. На следующем этапе по мере расширения масштабов платформы в приложении появится функция одноранговых платежей.



