Платформу для трейдинга токенизированными ценными бумагами анонсировала Currency.com

Компания сферы блокчейн-технологий нового поколения, Currency.com, сообщила о запуске первой в мире полнофункциональной платформы для торговли токенизированными ценными бумагами, позволяющей инвесторам торговать, инвестировать и извлекать экономическую прибыль из доступа к финансовым инструментам реального мира с прямым использованием криптовалют.

Платформа Currency.com открыта для всех инвесторов и предполагает выпуск более 10 000 токенизированных ценных бумаг (первоначальное количество составит около 150), стоимость которых будет определяться исходя из рыночных котировок стандартных финансовых инструментов - международных фондовых акций, индексов и товаров. К примеру, пользователи смогут приобрести токен, отражающий динамику цен акций Apple на бирже Nasdaq, - APPLE.CX, - заплатив за него ту же стоимость и получив те же преимущества, что и при покупке реальных акций Apple. Приобрести эти токены на платформе Currency.com можно будет непосредственно за Bitcoin (BTC) или Ethereum (ETH). В дальнейшем пользователи смогут торговать имеющимися у них токенами за счет маржи.

Чтобы обеспечить подобный функционал, создатели Currency.com использовали технологию Capital.com - родственной платформы под управлением FCA и CySEC. Благодаря этому пользователи получат доступ к токенизированной версии контракта на покупку или продажу конкретных акций, товаров или индексов.

Генеральный директор Currency.com Иван Гован отметил: «Мы рады представить это революционное блокчейновое начинание и дать криптовалютным инвесторам практический шанс диверсифицировать свои портфели, вкладывая средства в традиционные классы активов и не испытывая при этом давления от необходимости обмена криптовалют на фиатные деньги. Разработчики Currency.com стремятся обеспечивать своим пользователям высочайшую безопасность и защиту от мошенничества, а также предотвращать любые потенциальные риски используя преимущества полной отслеживаемости блокчейновых транзакций и соблюдая строжайшие регулятивные нормы, установленные Декретом президента Республики Беларусь №8 «О развитии цифровой экономики»».

«Currency.com совершит масштабную революцию в сфере финансовых технологий, - в свою очередь, прокомментировал Виктор Прокопеня, генеральный директор VP Capital. - Исторически так сложилось, что основной доступ к международным финансовым рынкам открывает лишь одна платформа - фондовая биржа. Однако создатели Currency.com с помощью абсолютно инновационных криптовалютных технологий смогли предоставить инвесторам иной путь выхода на традиционные рынки ценных бумаг. Возможным это стало только после принятия президентом Беларуси Декрета № 8 «О развитии цифровой экономики». В результате Беларусь стала одной из самых прогрессивных стран с точки зрения блокчейн-технологий и первым в мире государством, разработавшим специальную законодательную базу для регулирования отрасли криптовалют».

Currency.com - первое блокчейновое предприятие, получившее лицензию Белорусского парка высоких технологий (ПВТ) после принятия Декрета №8. Этот нормативный документ легализует бизнес-деятельность на базе блокчейна, предоставляя законный статус токенам и смарт-контрактам, а также обеспечивая правовой режим для осуществления таких операций, как майнинг, хранение, покупка, продажа, распространение и обмен криптовалют, включая предоставление сервисов обмена, цифровых токенов, первичного предложения монет и т.д.

Платформа Currency.com полностью соответствует требованиям Декрета № 8. Ее создатели практикуют передовые методы противодействия отмыванию денег, используют правило «знай своего клиента», а также соблюдают строжайшие нормативы защиты данных и личной информации, отвечающие уровню Общего регламента ЕС о защите персональных данных. Компания разработала продуманные внутренние механизмы обеспечения нормативно-правового соответствия, гарантирующие современную и надежную защиту всех клиентских депозитов. В число мер безопасности входит верификация всех блокчейновых транзакций посредством таких аналитических сервисов, как Coinfirm, Elliptic и Chainanalysis.

Дополнением к платформе торговли токенизированных платформ будет служить бесплатная площадка для трейдинга и обмена криптовалют на фиатные деньги, безопасного хранения активов и совершения операций конвертации одной криптовалюты на другую; а также Moonfolio - бесплатное комплексное приложение для отслеживания криптовалютного портфеля, позволяющее пользователям создавать диверсифицированный портфель «с нуля».

Авторизация новых пользователей на платформе Currency.com будет проходить постепенно, что позволит обеспечить оптимальную функциональность по мере расширения сервиса. Подать заявку на включение в список ожидания можно на веб-сайте https://currency.com/. Компания также анонсировала реферальную программу, посредством которой трейдеры смогут приглашать друзей на платформу с помощью специальных кодов.

В эксклюзивной реферальной программе Currency.com принимают участие все пользователи платформы сразу после регистрации. Currency.com будет регулярно распространять реферальные коды среди трейдеров, предоставляя им возможность приглашать друзей и получать 50% от их трейдинговой комиссии на протяжении первых шести месяцев торговой деятельности. Каждый пользователь, зарегистрировавшийся на Currency.com, получит бесплатный стартовый капитал - 50 долл. США для каждого аккаунта на первом этапе после приглашения.

Бета-версии приложений Currency.com для устройств на базе iOS и Android будут доступны с февраля 2019 года.



