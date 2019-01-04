Команда Hashgard создала цифровой финансовый публичный чейн TestNet

28 декабря создатель известного блокчейнового проекта Hashgard сообщает об официальном запуске инновационной сети для тестирования публичной электронной промышленности. Тестовая сеть Hashgard будет разрабатываться на базе платформы COSMOS с целью создания высококачественного публичного блокчейна с акцентом на цифровые финансы.

Хэшгард - это новое поколение цифрового финансового общества, созданное при финансовой поддержке Fenbushi Capital, BKFUND и еще 80 институциональных инвесторов, включая Фонд Frees, JRR Crypto, 8 Decimal Capital, Gobi Partners и Vechain Foundation.

«Рождение» Хашгарда произошло на фоне «криптовалютной зимы», случившейся в 2018 году. Проект появился на медвежьем рынке с ориентацией на современные технологии и сумел завоевать высокий авторитет у многих экспертов блокчейновой индустрии. На сегодняшний день сообщество Хэшгард насчитывает более 200 000 участников в более чем 160 странах мира.

Hashgard TestNet носит название SIF (Сиф) - богини земли и урожая в скандинавской мифологии. Команда Хэшгарда надеется, что будут задействованы многочисленные профессиональные профессионалы в сфере управления фондами, трастами, страхованием, доверительным хранением и управлением активами.

Тестовая сеть запускается с использованием общих базовых возможностей, включая публичный браузер, электронный кошелек, функцию преобразования тока, функции генерации блоков, закладки и т.д.

По заявлениям команды Hashgard, первая сеть TestNet sif-1000 была запущена 16:00 27 декабря. BKFUND, IRIS Network, Coin Mex и MexDM.

На сегодняшний день Hashgard TestNet позволяет обрабатывать до 3000 TPS, что позволяет достичь базовых потребностей крупномасштабной деятельности. В будущем команда Hashgard продолжала добавлять модули и функции в TestNet SIF 1.0 - например, возможности кросчейновых переводов.

Функция Hashgard TestNet:

1. Использование формата кодировки Bech 32 для распознавания обычных адресов, адресов валидаторов, консенсусных адресов и соответствующих публичных ключей.

2. Использование Tendermint в качестве консенсусного движка для обеспечения стабильной и эффективной обработки транзакций.

3. Пользователи могут получать тестовые токены из крана, запускать валидационные узлы или участвовать в качестве делегирующего лица в консенсусе.

4. Пользователи могут размещать предложения в результате стажировок GARD.

5. Наличие сервиса LCD для упрощения обмена данными в чейне.

6. Наличие блокчейн-английского TestNet.



