CoinTiger внедрила механизм долевого участия в своих токенах TigerCash (TCH)

Криптовалютная биржа CoinTiger анонсировала внедрение механизма долевого участия в своих собственных токенах TigerCash (TCH), что делает ТСН первым в мире токеном, принадлежащим криптовалютной бирже. В результате такого шага владельцы ТСН получат доступ к выплате дивидендов и другим возможностям, ассоциируемым с инвестициями в ценные бумаги.

Таким образом руководство CoinTiger надеется направить 90% существующего интереса акционеров на дальнейшее расширение и создание механизма распределения капитала на базе POW, что позволит в полной мере раскрыть потенциал компании.

CoinTiger является авторитетной цифровой биржей, стремящейся предоставлять энтузиазмам отрасли криптовалют стабильные, беспроблемные и безопасные трейдинговые сервисы. С момента официального запуска 15 ноября 2017 года CoinTiger неизменно демонстрирует приверженность предоставлению высококачественных финансовых услуг. Результатом чего стало создание устойчивой экосистемы криптовалютных торгов, доступ к которой осуществляется посредством Интернета, приложений для iOS и Android. Платформа также предоставляет ассоциированные сервисы, включая голосование за программы листинга, Ticker Capital, Labs, IEO и др.

На сегодняшний день биржа CoinTiger уже привлекла свыше 1,1 млн. пользователей из более чем 40 стран Азии, Северной Америки, Африки и Европы, и входит в «тридцатку» ведущих площадок по версии Coin Market Cap.

CoinTiger пока что является централизованной биржей, а её основная команда непрерывно работает над модернизацией и оптимизацией сервисов. В будущем создатели площадки видят её мультицентровой, с распределением выгоды от деятельности биржи между всеми вкладчиками - посредством долевого участия в капитале ТСН.



