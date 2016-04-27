Forex Futures Market for GBP and JPY
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Forex Futures Market for GBP and JPY

27 April 2016, 12:21
Chee Choong Leong
Chee Choong Leong
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Check out this link to know about the futures purchase by Bankers and Hedge Fund. 
BRITISH POUND STERLING - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Code-096742 
FUTURES ONLY POSITIONS AS OF 04/19/16 | 
--------------------------------------------------------------| NONREPORTABLE 
NON-COMMERCIAL | COMMERCIAL | TOTAL | POSITIONS 
--------------------------|-----------------|-----------------|----------------- 
LONG | SHORT |SPREADS | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(CONTRACTS OF GBP 62,500) OPEN INTEREST: 238,195 
COMMITMENTS 
32,765 87,917 3,393 182,814 111,795 218,972 203,105 19,223 35,090


http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmesf.htm

#CFTC, forex futures