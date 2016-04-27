Forex Futures Market for GBP and JPY

0
198
Check out this link to know about the futures purchase by Bankers and Hedge Fund.
BRITISH POUND STERLING - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Code-096742
FUTURES ONLY POSITIONS AS OF 04/19/16 |
--------------------------------------------------------------| NONREPORTABLE
NON-COMMERCIAL | COMMERCIAL | TOTAL | POSITIONS
--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------
LONG | SHORT |SPREADS | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT
--------------------------------------------------------------------------------
(CONTRACTS OF GBP 62,500) OPEN INTEREST: 238,195
COMMITMENTS
32,765 87,917 3,393 182,814 111,795 218,972 203,105 19,223 35,090
http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmesf.htm