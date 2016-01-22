Support and Resistance

0
127
Support & Resistance
Last updated: Jan 21, 2:04 pm +03:00
S
- Strong
|
M - Moderate
|
W - Weak
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Short Trade Entered Above 1.09
EUR/USD Technical Analysis: Short Trade Entered Above 1.09
|S1
|1.0819
|M
|R3
|1.1160
|M
|S2
|1.0686
|S
|R2
|1.1060
|S
|S3
|1.0570
|M
|R1
|1.0940
|S
Trend
Neutral
Volatility
51%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: ST Bounce Before A Longer Drop (Levels)
USD/JPY Technical Analysis: ST Bounce Before A Longer Drop (Levels)
|S1
|115.96
|W
|R3
|121.49
|S
|S2
|115.55
|M
|R2
|118.35
|M
|S3
|114.15
|S
|R1
|117.71
|W
Trend
Down
Volatility
100%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: Have We Seen Terminal Velocity?
GBP/USD Technical Analysis: Have We Seen Terminal Velocity?
|S1
|1.4124
|M
|R3
|1.4444
|M
|S2
|1.4000
|S
|R2
|1.4371
|S
|S3
|1.3955
|S
|R1
|1.4235
|M
Trend
Down
Volatility
95%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: Momentum Peaking Like March ’15 Top
US DOLLAR Technical Analysis: Momentum Peaking Like March ’15 Top
|S1
|12253
|W
|R3
|12313
|S
|S2
|12245
|M
|R2
|12285
|M
|S3
|12233
|S
|R1
|12281
|W
Trend
Down
Volatility
100%