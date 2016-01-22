Support and Resistance
Market News

Support and Resistance

22 January 2016, 07:45
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra
0
127

Support & Resistance

Last updated: Jan 21, 2:04 pm +03:00

S

 - Strong

   |    

M - Moderate

   |    

W - Weak

     

EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Short Trade Entered Above 1.09
S11.0819MR31.1160M
S21.0686SR21.1060S
S31.0570MR11.0940S
Trend
Neutral
Volatility
51%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: ST Bounce Before A Longer Drop (Levels)
S1115.96WR3121.49S
S2115.55MR2118.35M
S3114.15SR1117.71W
Trend
Down
Volatility
100%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: Have We Seen Terminal Velocity?
S11.4124MR31.4444M
S21.4000SR21.4371S
S31.3955SR11.4235M
Trend
Down
Volatility
95%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: Momentum Peaking Like March ’15 Top
S112253WR312313S
S212245MR212285M
S312233SR112281W
Trend
Down
Volatility
100%