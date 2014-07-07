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تحلیل شاخص کل بورس تهران
روند شاخص بورس تهران نزولی بوده که این نزول در کانال هایی مشخص اتفاق افتاده که در این روند دو کانال ایجاد کرده و سپس به نقاط حمایتی برخورده و انچنان حمایت نشده هم اکنون باید انتظار داشت که شاخص با توجه به تحلیل بنده روند نزولی را متوقف کند
روند شاخص بورس تهران نزولی بوده که این نزول در کانال هایی مشخص اتفاق افتاده که در این روند دو کانال ایجاد کرده و سپس به نقاط حمایتی برخورده و انچنان حمایت نشده هم اکنون باید انتظار داشت که شاخص با توجه به تحلیل بنده روند نزولی را متوقف کند