AS Trend LLC

Proverka

AS Trend LLC
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -3%
FTMO-Server
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
368
Gewinntrades:
242 (65.76%)
Verlusttrades:
126 (34.24%)
Bester Trade:
434.44 USD
Schlechtester Trade:
-573.45 USD
Bruttoprofit:
4 745.63 USD (608 356 pips)
Bruttoverlust:
-11 649.06 USD (47 550 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (194.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
857.59 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.18
Trading-Aktivität:
44.95%
Max deposit load:
3.87%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
93
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.72
Long-Positionen:
210 (57.07%)
Short-Positionen:
158 (42.93%)
Profit-Faktor:
0.41
Mathematische Gewinnerwartung:
-18.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-92.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-3 314.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 247.12 USD (13)
Wachstum pro Monat :
-3.47%
Algo-Trading:
83%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7 108.18 USD
Maximaler:
9 647.24 USD (4.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.78% (9 681.27 USD)
Kapital:
0.13% (241.29 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURAUD 64
USDJPY 59
EURUSD 58
USDCHF 53
USDCAD 52
GBPUSD 51
AUDUSD 13
XAUUSD 6
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURAUD -3.9K
USDJPY 198
EURUSD 0
USDCHF -1.2K
USDCAD -465
GBPUSD 299
AUDUSD -1.6K
XAUUSD 187
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURAUD -15K
USDJPY 2.5K
EURUSD -1.3K
USDCHF -2.4K
USDCAD -2.5K
GBPUSD 1.5K
AUDUSD -5.4K
XAUUSD 408
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +434.44 USD
Schlechtester Trade: -573 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +194.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 314.27 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live
0.02 × 60
Keine Bewertungen
2025.12.25 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
