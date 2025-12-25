- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
368
Gewinntrades:
242 (65.76%)
Verlusttrades:
126 (34.24%)
Bester Trade:
434.44 USD
Schlechtester Trade:
-573.45 USD
Bruttoprofit:
4 745.63 USD (608 356 pips)
Bruttoverlust:
-11 649.06 USD (47 550 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (194.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
857.59 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.18
Trading-Aktivität:
44.95%
Max deposit load:
3.87%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
93
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.72
Long-Positionen:
210 (57.07%)
Short-Positionen:
158 (42.93%)
Profit-Faktor:
0.41
Mathematische Gewinnerwartung:
-18.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-92.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-3 314.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 247.12 USD (13)
Wachstum pro Monat :
-3.47%
Algo-Trading:
83%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7 108.18 USD
Maximaler:
9 647.24 USD (4.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.78% (9 681.27 USD)
Kapital:
0.13% (241.29 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURAUD
|64
|USDJPY
|59
|EURUSD
|58
|USDCHF
|53
|USDCAD
|52
|GBPUSD
|51
|AUDUSD
|13
|XAUUSD
|6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURAUD
|-3.9K
|USDJPY
|198
|EURUSD
|0
|USDCHF
|-1.2K
|USDCAD
|-465
|GBPUSD
|299
|AUDUSD
|-1.6K
|XAUUSD
|187
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURAUD
|-15K
|USDJPY
|2.5K
|EURUSD
|-1.3K
|USDCHF
|-2.4K
|USDCAD
|-2.5K
|GBPUSD
|1.5K
|AUDUSD
|-5.4K
|XAUUSD
|408
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +434.44 USD
Schlechtester Trade: -573 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +194.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 314.27 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tickmill-Live
|0.02 × 60
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-3%
0
0
USD
USD
193K
USD
USD
5
83%
368
65%
45%
0.40
-18.76
USD
USD
5%
1:30