AS Trend LLC

Proverka

AS Trend LLC
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
FTMO-Server
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
368
Profit Trade:
242 (65.76%)
Loss Trade:
126 (34.24%)
Best Trade:
434.44 USD
Worst Trade:
-573.45 USD
Profitto lordo:
4 745.63 USD (608 356 pips)
Perdita lorda:
-11 649.06 USD (47 550 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (194.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
857.59 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
44.95%
Massimo carico di deposito:
3.87%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.72
Long Trade:
210 (57.07%)
Short Trade:
158 (42.93%)
Fattore di profitto:
0.41
Profitto previsto:
-18.76 USD
Profitto medio:
19.61 USD
Perdita media:
-92.45 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-3 314.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 247.12 USD (13)
Crescita mensile:
-3.47%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 108.18 USD
Massimale:
9 647.24 USD (4.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.78% (9 681.27 USD)
Per equità:
0.13% (241.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 64
USDJPY 59
EURUSD 58
USDCHF 53
USDCAD 52
GBPUSD 51
AUDUSD 13
XAUUSD 6
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD -3.9K
USDJPY 198
EURUSD 0
USDCHF -1.2K
USDCAD -465
GBPUSD 299
AUDUSD -1.6K
XAUUSD 187
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD -15K
USDJPY 2.5K
EURUSD -1.3K
USDCHF -2.4K
USDCAD -2.5K
GBPUSD 1.5K
AUDUSD -5.4K
XAUUSD 408
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +434.44 USD
Worst Trade: -573 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +194.42 USD
Massima perdita consecutiva: -3 314.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.02 × 60
Non ci sono recensioni
2025.12.25 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
