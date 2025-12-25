- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
368
Profit Trade:
242 (65.76%)
Loss Trade:
126 (34.24%)
Best Trade:
434.44 USD
Worst Trade:
-573.45 USD
Profitto lordo:
4 745.63 USD (608 356 pips)
Perdita lorda:
-11 649.06 USD (47 550 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (194.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
857.59 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
44.95%
Massimo carico di deposito:
3.87%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.72
Long Trade:
210 (57.07%)
Short Trade:
158 (42.93%)
Fattore di profitto:
0.41
Profitto previsto:
-18.76 USD
Profitto medio:
19.61 USD
Perdita media:
-92.45 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-3 314.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 247.12 USD (13)
Crescita mensile:
-3.47%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 108.18 USD
Massimale:
9 647.24 USD (4.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.78% (9 681.27 USD)
Per equità:
0.13% (241.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|64
|USDJPY
|59
|EURUSD
|58
|USDCHF
|53
|USDCAD
|52
|GBPUSD
|51
|AUDUSD
|13
|XAUUSD
|6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|-3.9K
|USDJPY
|198
|EURUSD
|0
|USDCHF
|-1.2K
|USDCAD
|-465
|GBPUSD
|299
|AUDUSD
|-1.6K
|XAUUSD
|187
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|-15K
|USDJPY
|2.5K
|EURUSD
|-1.3K
|USDCHF
|-2.4K
|USDCAD
|-2.5K
|GBPUSD
|1.5K
|AUDUSD
|-5.4K
|XAUUSD
|408
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +434.44 USD
Worst Trade: -573 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +194.42 USD
Massima perdita consecutiva: -3 314.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.02 × 60
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-3%
0
0
USD
USD
193K
USD
USD
5
83%
368
65%
45%
0.40
-18.76
USD
USD
5%
1:30