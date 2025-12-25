- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
368
Kârla kapanan işlemler:
242 (65.76%)
Zararla kapanan işlemler:
126 (34.24%)
En iyi işlem:
434.44 USD
En kötü işlem:
-573.45 USD
Brüt kâr:
4 745.63 USD (608 356 pips)
Brüt zarar:
-11 649.06 USD (47 550 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (194.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
857.59 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.18
Alım-satım etkinliği:
44.95%
Maks. mevduat yükü:
3.87%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.72
Alış işlemleri:
210 (57.07%)
Satış işlemleri:
158 (42.93%)
Kâr faktörü:
0.41
Beklenen getiri:
-18.76 USD
Ortalama kâr:
19.61 USD
Ortalama zarar:
-92.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-3 314.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 247.12 USD (13)
Aylık büyüme:
-3.47%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 108.18 USD
Maksimum:
9 647.24 USD (4.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.78% (9 681.27 USD)
Varlığa göre:
0.13% (241.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|64
|USDJPY
|59
|EURUSD
|58
|USDCHF
|53
|USDCAD
|52
|GBPUSD
|51
|AUDUSD
|13
|XAUUSD
|6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|-3.9K
|USDJPY
|198
|EURUSD
|0
|USDCHF
|-1.2K
|USDCAD
|-465
|GBPUSD
|299
|AUDUSD
|-1.6K
|XAUUSD
|187
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|-15K
|USDJPY
|2.5K
|EURUSD
|-1.3K
|USDCHF
|-2.4K
|USDCAD
|-2.5K
|GBPUSD
|1.5K
|AUDUSD
|-5.4K
|XAUUSD
|408
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +434.44 USD
En kötü işlem: -573 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +194.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 314.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-3%
0
0
USD
USD
193K
USD
USD
5
83%
368
65%
45%
0.40
-18.76
USD
USD
5%
1:30