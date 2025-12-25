- Прирост
Всего трейдов:
368
Прибыльных трейдов:
242 (65.76%)
Убыточных трейдов:
126 (34.24%)
Лучший трейд:
434.44 USD
Худший трейд:
-573.45 USD
Общая прибыль:
4 745.63 USD (608 356 pips)
Общий убыток:
-11 649.06 USD (47 550 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (194.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
857.59 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.18
Торговая активность:
44.95%
Макс. загрузка депозита:
3.87%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
93
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.72
Длинных трейдов:
210 (57.07%)
Коротких трейдов:
158 (42.93%)
Профит фактор:
0.41
Мат. ожидание:
-18.76 USD
Средняя прибыль:
19.61 USD
Средний убыток:
-92.45 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-3 314.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 247.12 USD (13)
Прирост в месяц:
-3.47%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7 108.18 USD
Максимальная:
9 647.24 USD (4.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.78% (9 681.27 USD)
По эквити:
0.13% (241.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUD
|64
|USDJPY
|59
|EURUSD
|58
|USDCHF
|53
|USDCAD
|52
|GBPUSD
|51
|AUDUSD
|13
|XAUUSD
|6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUD
|-3.9K
|USDJPY
|198
|EURUSD
|0
|USDCHF
|-1.2K
|USDCAD
|-465
|GBPUSD
|299
|AUDUSD
|-1.6K
|XAUUSD
|187
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUD
|-15K
|USDJPY
|2.5K
|EURUSD
|-1.3K
|USDCHF
|-2.4K
|USDCAD
|-2.5K
|GBPUSD
|1.5K
|AUDUSD
|-5.4K
|XAUUSD
|408
Лучший трейд: +434.44 USD
Худший трейд: -573 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +194.42 USD
Макс. убыток в серии: -3 314.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Tickmill-Live
|0.02 × 60
Нет отзывов
