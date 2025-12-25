СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Proverka
AS Trend LLC

Proverka

AS Trend LLC
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -3%
FTMO-Server
1:30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
368
Прибыльных трейдов:
242 (65.76%)
Убыточных трейдов:
126 (34.24%)
Лучший трейд:
434.44 USD
Худший трейд:
-573.45 USD
Общая прибыль:
4 745.63 USD (608 356 pips)
Общий убыток:
-11 649.06 USD (47 550 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (194.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
857.59 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.18
Торговая активность:
44.95%
Макс. загрузка депозита:
3.87%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
93
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.72
Длинных трейдов:
210 (57.07%)
Коротких трейдов:
158 (42.93%)
Профит фактор:
0.41
Мат. ожидание:
-18.76 USD
Средняя прибыль:
19.61 USD
Средний убыток:
-92.45 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-3 314.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 247.12 USD (13)
Прирост в месяц:
-3.47%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7 108.18 USD
Максимальная:
9 647.24 USD (4.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.78% (9 681.27 USD)
По эквити:
0.13% (241.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUD 64
USDJPY 59
EURUSD 58
USDCHF 53
USDCAD 52
GBPUSD 51
AUDUSD 13
XAUUSD 6
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUD -3.9K
USDJPY 198
EURUSD 0
USDCHF -1.2K
USDCAD -465
GBPUSD 299
AUDUSD -1.6K
XAUUSD 187
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUD -15K
USDJPY 2.5K
EURUSD -1.3K
USDCHF -2.4K
USDCAD -2.5K
GBPUSD 1.5K
AUDUSD -5.4K
XAUUSD 408
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +434.44 USD
Худший трейд: -573 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +194.42 USD
Макс. убыток в серии: -3 314.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live
0.02 × 60
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.25 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Proverka
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
193K
USD
5
83%
368
65%
45%
0.40
-18.76
USD
5%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.