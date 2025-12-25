- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
368
盈利交易:
242 (65.76%)
亏损交易:
126 (34.24%)
最好交易:
434.44 USD
最差交易:
-573.45 USD
毛利:
4 745.63 USD (608 356 pips)
毛利亏损:
-11 649.06 USD (47 550 pips)
最大连续赢利:
18 (194.42 USD)
最大连续盈利:
857.59 USD (4)
夏普比率:
-0.18
交易活动:
44.95%
最大入金加载:
3.87%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
93
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.72
长期交易:
210 (57.07%)
短期交易:
158 (42.93%)
利润因子:
0.41
预期回报:
-18.76 USD
平均利润:
19.61 USD
平均损失:
-92.45 USD
最大连续失误:
18 (-3 314.27 USD)
最大连续亏损:
-4 247.12 USD (13)
每月增长:
-3.47%
算法交易:
83%
结余跌幅:
绝对:
7 108.18 USD
最大值:
9 647.24 USD (4.76%)
相对跌幅:
结余:
4.78% (9 681.27 USD)
净值:
0.13% (241.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURAUD
|64
|USDJPY
|59
|EURUSD
|58
|USDCHF
|53
|USDCAD
|52
|GBPUSD
|51
|AUDUSD
|13
|XAUUSD
|6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURAUD
|-3.9K
|USDJPY
|198
|EURUSD
|0
|USDCHF
|-1.2K
|USDCAD
|-465
|GBPUSD
|299
|AUDUSD
|-1.6K
|XAUUSD
|187
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURAUD
|-15K
|USDJPY
|2.5K
|EURUSD
|-1.3K
|USDCHF
|-2.4K
|USDCAD
|-2.5K
|GBPUSD
|1.5K
|AUDUSD
|-5.4K
|XAUUSD
|408
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +434.44 USD
最差交易: -573 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +194.42 USD
最大连续亏损: -3 314.27 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-3%
0
0
USD
USD
193K
USD
USD
5
83%
368
65%
45%
0.40
-18.76
USD
USD
5%
1:30