- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
368
Transacciones Rentables:
242 (65.76%)
Transacciones Irrentables:
126 (34.24%)
Mejor transacción:
434.44 USD
Peor transacción:
-573.45 USD
Beneficio Bruto:
4 745.63 USD (608 356 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 649.06 USD (47 550 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (194.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
857.59 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.18
Actividad comercial:
44.95%
Carga máxima del depósito:
3.87%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
93
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.72
Transacciones Largas:
210 (57.07%)
Transacciones Cortas:
158 (42.93%)
Factor de Beneficio:
0.41
Beneficio Esperado:
-18.76 USD
Beneficio medio:
19.61 USD
Pérdidas medias:
-92.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-3 314.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 247.12 USD (13)
Crecimiento al mes:
-3.47%
Trading algorítmico:
83%
Reducción de balance:
Absoluto:
7 108.18 USD
Máxima:
9 647.24 USD (4.76%)
Reducción relativa:
De balance:
4.78% (9 681.27 USD)
De fondos:
0.13% (241.29 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURAUD
|64
|USDJPY
|59
|EURUSD
|58
|USDCHF
|53
|USDCAD
|52
|GBPUSD
|51
|AUDUSD
|13
|XAUUSD
|6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURAUD
|-3.9K
|USDJPY
|198
|EURUSD
|0
|USDCHF
|-1.2K
|USDCAD
|-465
|GBPUSD
|299
|AUDUSD
|-1.6K
|XAUUSD
|187
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURAUD
|-15K
|USDJPY
|2.5K
|EURUSD
|-1.3K
|USDCHF
|-2.4K
|USDCAD
|-2.5K
|GBPUSD
|1.5K
|AUDUSD
|-5.4K
|XAUUSD
|408
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tickmill-Live
|0.02 × 60
No hay comentarios
