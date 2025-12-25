シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Proverka
AS Trend LLC

Proverka

AS Trend LLC
レビュー0件
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -3%
FTMO-Server
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
368
利益トレード:
242 (65.76%)
損失トレード:
126 (34.24%)
ベストトレード:
434.44 USD
最悪のトレード:
-573.45 USD
総利益:
4 745.63 USD (608 356 pips)
総損失:
-11 649.06 USD (47 550 pips)
最大連続の勝ち:
18 (194.42 USD)
最大連続利益:
857.59 USD (4)
シャープレシオ:
-0.18
取引アクティビティ:
44.95%
最大入金額:
3.87%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
93
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.72
長いトレード:
210 (57.07%)
短いトレード:
158 (42.93%)
プロフィットファクター:
0.41
期待されたペイオフ:
-18.76 USD
平均利益:
19.61 USD
平均損失:
-92.45 USD
最大連続の負け:
18 (-3 314.27 USD)
最大連続損失:
-4 247.12 USD (13)
月間成長:
-3.45%
アルゴリズム取引:
83%
残高によるドローダウン:
絶対:
7 108.18 USD
最大の:
9 647.24 USD (4.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.78% (9 681.27 USD)
エクイティによる:
0.13% (241.29 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURAUD 64
USDJPY 59
EURUSD 58
USDCHF 53
USDCAD 52
GBPUSD 51
AUDUSD 13
XAUUSD 6
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURAUD -3.9K
USDJPY 198
EURUSD 0
USDCHF -1.2K
USDCAD -465
GBPUSD 299
AUDUSD -1.6K
XAUUSD 187
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURAUD -15K
USDJPY 2.5K
EURUSD -1.3K
USDCHF -2.4K
USDCAD -2.5K
GBPUSD 1.5K
AUDUSD -5.4K
XAUUSD 408
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +434.44 USD
最悪のトレード: -573 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +194.42 USD
最大連続損失: -3 314.27 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tickmill-Live
0.02 × 60
レビューなし
2025.12.25 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
