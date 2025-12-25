- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
368
利益トレード:
242 (65.76%)
損失トレード:
126 (34.24%)
ベストトレード:
434.44 USD
最悪のトレード:
-573.45 USD
総利益:
4 745.63 USD (608 356 pips)
総損失:
-11 649.06 USD (47 550 pips)
最大連続の勝ち:
18 (194.42 USD)
最大連続利益:
857.59 USD (4)
シャープレシオ:
-0.18
取引アクティビティ:
44.95%
最大入金額:
3.87%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
93
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.72
長いトレード:
210 (57.07%)
短いトレード:
158 (42.93%)
プロフィットファクター:
0.41
期待されたペイオフ:
-18.76 USD
平均利益:
19.61 USD
平均損失:
-92.45 USD
最大連続の負け:
18 (-3 314.27 USD)
最大連続損失:
-4 247.12 USD (13)
月間成長:
-3.45%
アルゴリズム取引:
83%
残高によるドローダウン:
絶対:
7 108.18 USD
最大の:
9 647.24 USD (4.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.78% (9 681.27 USD)
エクイティによる:
0.13% (241.29 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURAUD
|64
|USDJPY
|59
|EURUSD
|58
|USDCHF
|53
|USDCAD
|52
|GBPUSD
|51
|AUDUSD
|13
|XAUUSD
|6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURAUD
|-3.9K
|USDJPY
|198
|EURUSD
|0
|USDCHF
|-1.2K
|USDCAD
|-465
|GBPUSD
|299
|AUDUSD
|-1.6K
|XAUUSD
|187
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURAUD
|-15K
|USDJPY
|2.5K
|EURUSD
|-1.3K
|USDCHF
|-2.4K
|USDCAD
|-2.5K
|GBPUSD
|1.5K
|AUDUSD
|-5.4K
|XAUUSD
|408
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +434.44 USD
最悪のトレード: -573 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +194.42 USD
最大連続損失: -3 314.27 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live
|0.02 × 60
