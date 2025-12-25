SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Proverka
AS Trend LLC

Proverka

AS Trend LLC
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -3%
FTMO-Server
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
368
Bénéfice trades:
242 (65.76%)
Perte trades:
126 (34.24%)
Meilleure transaction:
434.44 USD
Pire transaction:
-573.45 USD
Bénéfice brut:
4 745.63 USD (608 356 pips)
Perte brute:
-11 649.06 USD (47 550 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (194.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
857.59 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.18
Activité de trading:
44.95%
Charge de dépôt maximale:
3.87%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
93
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.72
Longs trades:
210 (57.07%)
Courts trades:
158 (42.93%)
Facteur de profit:
0.41
Rendement attendu:
-18.76 USD
Bénéfice moyen:
19.61 USD
Perte moyenne:
-92.45 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-3 314.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 247.12 USD (13)
Croissance mensuelle:
-3.47%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 108.18 USD
Maximal:
9 647.24 USD (4.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.78% (9 681.27 USD)
Par fonds propres:
0.13% (241.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 64
USDJPY 59
EURUSD 58
USDCHF 53
USDCAD 52
GBPUSD 51
AUDUSD 13
XAUUSD 6
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD -3.9K
USDJPY 198
EURUSD 0
USDCHF -1.2K
USDCAD -465
GBPUSD 299
AUDUSD -1.6K
XAUUSD 187
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD -15K
USDJPY 2.5K
EURUSD -1.3K
USDCHF -2.4K
USDCAD -2.5K
GBPUSD 1.5K
AUDUSD -5.4K
XAUUSD 408
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +434.44 USD
Pire transaction: -573 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +194.42 USD
Perte consécutive maximale: -3 314.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.02 × 60
Aucun avis
2025.12.25 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.