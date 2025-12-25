- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
368
Negociações com lucro:
242 (65.76%)
Negociações com perda:
126 (34.24%)
Melhor negociação:
434.44 USD
Pior negociação:
-573.45 USD
Lucro bruto:
4 745.63 USD (608 356 pips)
Perda bruta:
-11 649.06 USD (47 550 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (194.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
857.59 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.18
Atividade de negociação:
44.95%
Depósito máximo carregado:
3.87%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
93
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.72
Negociações longas:
210 (57.07%)
Negociações curtas:
158 (42.93%)
Fator de lucro:
0.41
Valor esperado:
-18.76 USD
Lucro médio:
19.61 USD
Perda média:
-92.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-3 314.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 247.12 USD (13)
Crescimento mensal:
-3.45%
Algotrading:
83%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7 108.18 USD
Máximo:
9 647.24 USD (4.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.78% (9 681.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.13% (241.29 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURAUD
|64
|USDJPY
|59
|EURUSD
|58
|USDCHF
|53
|USDCAD
|52
|GBPUSD
|51
|AUDUSD
|13
|XAUUSD
|6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURAUD
|-3.9K
|USDJPY
|198
|EURUSD
|0
|USDCHF
|-1.2K
|USDCAD
|-465
|GBPUSD
|299
|AUDUSD
|-1.6K
|XAUUSD
|187
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURAUD
|-15K
|USDJPY
|2.5K
|EURUSD
|-1.3K
|USDCHF
|-2.4K
|USDCAD
|-2.5K
|GBPUSD
|1.5K
|AUDUSD
|-5.4K
|XAUUSD
|408
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +434.44 USD
Pior negociação: -573 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +194.42 USD
Máxima perda consecutiva: -3 314.27 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live
|0.02 × 60
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-3%
0
0
USD
USD
193K
USD
USD
5
83%
368
65%
45%
0.40
-18.76
USD
USD
5%
1:30