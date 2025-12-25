SinaisSeções
AS Trend LLC

Proverka

AS Trend LLC
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -3%
FTMO-Server
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
368
Negociações com lucro:
242 (65.76%)
Negociações com perda:
126 (34.24%)
Melhor negociação:
434.44 USD
Pior negociação:
-573.45 USD
Lucro bruto:
4 745.63 USD (608 356 pips)
Perda bruta:
-11 649.06 USD (47 550 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (194.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
857.59 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.18
Atividade de negociação:
44.95%
Depósito máximo carregado:
3.87%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
93
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.72
Negociações longas:
210 (57.07%)
Negociações curtas:
158 (42.93%)
Fator de lucro:
0.41
Valor esperado:
-18.76 USD
Lucro médio:
19.61 USD
Perda média:
-92.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-3 314.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 247.12 USD (13)
Crescimento mensal:
-3.45%
Algotrading:
83%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7 108.18 USD
Máximo:
9 647.24 USD (4.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.78% (9 681.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.13% (241.29 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURAUD 64
USDJPY 59
EURUSD 58
USDCHF 53
USDCAD 52
GBPUSD 51
AUDUSD 13
XAUUSD 6
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURAUD -3.9K
USDJPY 198
EURUSD 0
USDCHF -1.2K
USDCAD -465
GBPUSD 299
AUDUSD -1.6K
XAUUSD 187
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURAUD -15K
USDJPY 2.5K
EURUSD -1.3K
USDCHF -2.4K
USDCAD -2.5K
GBPUSD 1.5K
AUDUSD -5.4K
XAUUSD 408
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +434.44 USD
Pior negociação: -573 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +194.42 USD
Máxima perda consecutiva: -3 314.27 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live
0.02 × 60
Sem comentários
2025.12.25 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
