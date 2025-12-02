SignaleKategorien
Jose Carlos Miranda Reyes

EpicGameTradeXmBig

Jose Carlos Miranda Reyes
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 48%
XMGlobal-Real 8
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
369
Gewinntrades:
320 (86.72%)
Verlusttrades:
49 (13.28%)
Bester Trade:
24.33 USD
Schlechtester Trade:
-44.55 USD
Bruttoprofit:
933.90 USD (313 996 pips)
Bruttoverlust:
-278.40 USD (119 387 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (107.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
107.79 USD (45)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
84.00%
Max deposit load:
16.98%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
95
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
7.68
Long-Positionen:
295 (79.95%)
Short-Positionen:
74 (20.05%)
Profit-Faktor:
3.35
Mathematische Gewinnerwartung:
1.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-8.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-79.95 USD (4)
Wachstum pro Monat :
47.75%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.64 USD
Maximaler:
85.33 USD (5.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.62% (85.33 USD)
Kapital:
18.14% (319.27 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 90
US500Cash 53
US100Cash 53
USDJPY 49
US30Cash 41
EURUSD 23
JP225Cash 22
GBPUSD 12
GBPJPY 10
ETHUSD 9
SILVER 2
BTCUSD 2
OIL-JAN26 1
XRPUSD 1
SOLUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 105
US500Cash 22
US100Cash 80
USDJPY 177
US30Cash 91
EURUSD 89
JP225Cash 1
GBPUSD 64
GBPJPY 20
ETHUSD 3
SILVER 6
BTCUSD -5
OIL-JAN26 4
XRPUSD 0
SOLUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 4.7K
US500Cash 22K
US100Cash 80K
USDJPY 4.6K
US30Cash 100K
EURUSD 829
JP225Cash 973
GBPUSD 641
GBPJPY 807
ETHUSD 32K
SILVER 75
BTCUSD -52K
OIL-JAN26 3
XRPUSD 18
SOLUSD -10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +24.33 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 45
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +107.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.23 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

EGlobal-Cent5
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
4xCube-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 18
0.27 × 41
XMGlobal-Real 21
0.30 × 67
XMGlobal-Real 26
0.31 × 39
DooFintech-Live 5
0.34 × 271
ForexTimeFXTM-ECN
0.46 × 13
XMGlobal-Real 27
0.49 × 302
XMGlobal-Real 8
0.66 × 502
BlackBullMarkets-Live
0.66 × 41
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
3.14 × 22
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
FBSInc-Real-11
6.43 × 54
Keine Bewertungen
2025.12.05 00:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 14:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 13:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 13:12
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
