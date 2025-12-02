- Wachstum
Trades insgesamt:
369
Gewinntrades:
320 (86.72%)
Verlusttrades:
49 (13.28%)
Bester Trade:
24.33 USD
Schlechtester Trade:
-44.55 USD
Bruttoprofit:
933.90 USD (313 996 pips)
Bruttoverlust:
-278.40 USD (119 387 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (107.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
107.79 USD (45)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
84.00%
Max deposit load:
16.98%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
95
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
7.68
Long-Positionen:
295 (79.95%)
Short-Positionen:
74 (20.05%)
Profit-Faktor:
3.35
Mathematische Gewinnerwartung:
1.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-8.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-79.95 USD (4)
Wachstum pro Monat :
47.75%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.64 USD
Maximaler:
85.33 USD (5.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.62% (85.33 USD)
Kapital:
18.14% (319.27 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD
|90
|US500Cash
|53
|US100Cash
|53
|USDJPY
|49
|US30Cash
|41
|EURUSD
|23
|JP225Cash
|22
|GBPUSD
|12
|GBPJPY
|10
|ETHUSD
|9
|SILVER
|2
|BTCUSD
|2
|OIL-JAN26
|1
|XRPUSD
|1
|SOLUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|105
|US500Cash
|22
|US100Cash
|80
|USDJPY
|177
|US30Cash
|91
|EURUSD
|89
|JP225Cash
|1
|GBPUSD
|64
|GBPJPY
|20
|ETHUSD
|3
|SILVER
|6
|BTCUSD
|-5
|OIL-JAN26
|4
|XRPUSD
|0
|SOLUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|4.7K
|US500Cash
|22K
|US100Cash
|80K
|USDJPY
|4.6K
|US30Cash
|100K
|EURUSD
|829
|JP225Cash
|973
|GBPUSD
|641
|GBPJPY
|807
|ETHUSD
|32K
|SILVER
|75
|BTCUSD
|-52K
|OIL-JAN26
|3
|XRPUSD
|18
|SOLUSD
|-10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Bester Trade: +24.33 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 45
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +107.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.23 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
4xCube-Live
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 18
|0.27 × 41
|
XMGlobal-Real 21
|0.30 × 67
|
XMGlobal-Real 26
|0.31 × 39
|
DooFintech-Live 5
|0.34 × 271
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.46 × 13
|
XMGlobal-Real 27
|0.49 × 302
|
XMGlobal-Real 8
|0.66 × 502
|
BlackBullMarkets-Live
|0.66 × 41
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|3.14 × 22
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
|
FBSInc-Real-11
|6.43 × 54
Keine Bewertungen
