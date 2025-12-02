- 成长
交易:
338
盈利交易:
290 (85.79%)
亏损交易:
48 (14.20%)
最好交易:
24.00 USD
最差交易:
-44.55 USD
毛利:
876.73 USD (297 040 pips)
毛利亏损:
-278.37 USD (119 377 pips)
最大连续赢利:
45 (107.79 USD)
最大连续盈利:
107.79 USD (45)
夏普比率:
0.29
交易活动:
82.97%
最大入金加载:
16.98%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
120
平均持有时间:
4 小时
采收率:
7.01
长期交易:
264 (78.11%)
短期交易:
74 (21.89%)
利润因子:
3.15
预期回报:
1.77 USD
平均利润:
3.02 USD
平均损失:
-5.80 USD
最大连续失误:
7 (-8.23 USD)
最大连续亏损:
-79.95 USD (4)
每月增长:
43.60%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7.64 USD
最大值:
85.33 USD (5.65%)
相对跌幅:
结余:
5.62% (85.33 USD)
净值:
18.14% (319.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|82
|US500Cash
|50
|US100Cash
|47
|USDJPY
|42
|US30Cash
|38
|EURUSD
|23
|JP225Cash
|22
|GBPUSD
|12
|GBPJPY
|10
|ETHUSD
|6
|SILVER
|2
|BTCUSD
|2
|OIL-JAN26
|1
|XRPUSD
|1

20 40 60 80

20 40 60 80

20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|88
|US500Cash
|22
|US100Cash
|78
|USDJPY
|145
|US30Cash
|86
|EURUSD
|89
|JP225Cash
|1
|GBPUSD
|64
|GBPJPY
|20
|ETHUSD
|2
|SILVER
|6
|BTCUSD
|-5
|OIL-JAN26
|4
|XRPUSD
|0

100 200 300 400 500

100 200 300 400 500

100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|3K
|US500Cash
|21K
|US100Cash
|78K
|USDJPY
|4.1K
|US30Cash
|96K
|EURUSD
|829
|JP225Cash
|973
|GBPUSD
|641
|GBPJPY
|807
|ETHUSD
|24K
|SILVER
|75
|BTCUSD
|-52K
|OIL-JAN26
|3
|XRPUSD
|18

25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K

25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K

25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.00 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 45
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +107.79 USD
最大连续亏损: -8.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
EGlobal-Cent5
0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
|
4xCube-Live
0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 18
0.27 × 41
|
XMGlobal-Real 21
0.30 × 67
|
XMGlobal-Real 26
0.31 × 39
|
DooFintech-Live 5
0.34 × 271
|
ForexTimeFXTM-ECN
0.46 × 13
|
XMGlobal-Real 27
0.49 × 302
|
XMGlobal-Real 8
0.66 × 502
|
BlackBullMarkets-Live
0.66 × 41
|
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
|
Valutrades-Real
3.14 × 22
|
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
|
FBSInc-Real-11
6.43 × 54
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
44%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
4
0%
338
85%
83%
3.14
1.77
USD
USD
18%
1:300