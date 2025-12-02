信号部分
信号 / MetaTrader 4 / EpicGameTradeXmBig
Jose Carlos Miranda Reyes

EpicGameTradeXmBig

Jose Carlos Miranda Reyes
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 44%
XMGlobal-Real 8
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
338
盈利交易:
290 (85.79%)
亏损交易:
48 (14.20%)
最好交易:
24.00 USD
最差交易:
-44.55 USD
毛利:
876.73 USD (297 040 pips)
毛利亏损:
-278.37 USD (119 377 pips)
最大连续赢利:
45 (107.79 USD)
最大连续盈利:
107.79 USD (45)
夏普比率:
0.29
交易活动:
82.97%
最大入金加载:
16.98%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
120
平均持有时间:
4 小时
采收率:
7.01
长期交易:
264 (78.11%)
短期交易:
74 (21.89%)
利润因子:
3.15
预期回报:
1.77 USD
平均利润:
3.02 USD
平均损失:
-5.80 USD
最大连续失误:
7 (-8.23 USD)
最大连续亏损:
-79.95 USD (4)
每月增长:
43.60%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7.64 USD
最大值:
85.33 USD (5.65%)
相对跌幅:
结余:
5.62% (85.33 USD)
净值:
18.14% (319.27 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 82
US500Cash 50
US100Cash 47
USDJPY 42
US30Cash 38
EURUSD 23
JP225Cash 22
GBPUSD 12
GBPJPY 10
ETHUSD 6
SILVER 2
BTCUSD 2
OIL-JAN26 1
XRPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD 88
US500Cash 22
US100Cash 78
USDJPY 145
US30Cash 86
EURUSD 89
JP225Cash 1
GBPUSD 64
GBPJPY 20
ETHUSD 2
SILVER 6
BTCUSD -5
OIL-JAN26 4
XRPUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD 3K
US500Cash 21K
US100Cash 78K
USDJPY 4.1K
US30Cash 96K
EURUSD 829
JP225Cash 973
GBPUSD 641
GBPJPY 807
ETHUSD 24K
SILVER 75
BTCUSD -52K
OIL-JAN26 3
XRPUSD 18
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +24.00 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 45
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +107.79 USD
最大连续亏损: -8.23 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

EGlobal-Cent5
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
4xCube-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 18
0.27 × 41
XMGlobal-Real 21
0.30 × 67
XMGlobal-Real 26
0.31 × 39
DooFintech-Live 5
0.34 × 271
ForexTimeFXTM-ECN
0.46 × 13
XMGlobal-Real 27
0.49 × 302
XMGlobal-Real 8
0.66 × 502
BlackBullMarkets-Live
0.66 × 41
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
3.14 × 22
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
FBSInc-Real-11
6.43 × 54
没有评论
2025.12.05 00:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 14:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 13:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 13:12
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载