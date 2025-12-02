- Incremento
Total de Trades:
368
Transacciones Rentables:
319 (86.68%)
Transacciones Irrentables:
49 (13.32%)
Mejor transacción:
24.33 USD
Peor transacción:
-44.55 USD
Beneficio Bruto:
933.51 USD (310 085 pips)
Pérdidas Brutas:
-278.40 USD (119 387 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (107.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
107.79 USD (45)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
82.97%
Carga máxima del depósito:
16.98%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
99
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
7.68
Transacciones Largas:
294 (79.89%)
Transacciones Cortas:
74 (20.11%)
Factor de Beneficio:
3.35
Beneficio Esperado:
1.78 USD
Beneficio medio:
2.93 USD
Pérdidas medias:
-5.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-8.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-79.95 USD (4)
Crecimiento al mes:
47.72%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.64 USD
Máxima:
85.33 USD (5.65%)
Reducción relativa:
De balance:
5.62% (85.33 USD)
De fondos:
18.14% (319.27 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|90
|US500Cash
|53
|US100Cash
|53
|USDJPY
|49
|US30Cash
|41
|EURUSD
|23
|JP225Cash
|22
|GBPUSD
|12
|GBPJPY
|10
|ETHUSD
|8
|SILVER
|2
|BTCUSD
|2
|OIL-JAN26
|1
|XRPUSD
|1
|SOLUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|105
|US500Cash
|22
|US100Cash
|80
|USDJPY
|177
|US30Cash
|91
|EURUSD
|89
|JP225Cash
|1
|GBPUSD
|64
|GBPJPY
|20
|ETHUSD
|3
|SILVER
|6
|BTCUSD
|-5
|OIL-JAN26
|4
|XRPUSD
|0
|SOLUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|4.7K
|US500Cash
|22K
|US100Cash
|80K
|USDJPY
|4.6K
|US30Cash
|100K
|EURUSD
|829
|JP225Cash
|973
|GBPUSD
|641
|GBPJPY
|807
|ETHUSD
|28K
|SILVER
|75
|BTCUSD
|-52K
|OIL-JAN26
|3
|XRPUSD
|18
|SOLUSD
|-10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +24.33 USD
Peor transacción: -45 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 45
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +107.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.23 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
4xCube-Live
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 18
|0.27 × 41
|
XMGlobal-Real 21
|0.30 × 67
|
XMGlobal-Real 26
|0.31 × 39
|
DooFintech-Live 5
|0.34 × 271
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.46 × 13
|
XMGlobal-Real 27
|0.49 × 302
|
XMGlobal-Real 8
|0.66 × 502
|
BlackBullMarkets-Live
|0.66 × 41
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|3.14 × 22
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
|
FBSInc-Real-11
|6.43 × 54
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
48%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
4
0%
368
86%
83%
3.35
1.78
USD
USD
18%
1:300