Jose Carlos Miranda Reyes

EpicGameTradeXmBig

Jose Carlos Miranda Reyes
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 48%
XMGlobal-Real 8
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
368
Transacciones Rentables:
319 (86.68%)
Transacciones Irrentables:
49 (13.32%)
Mejor transacción:
24.33 USD
Peor transacción:
-44.55 USD
Beneficio Bruto:
933.51 USD (310 085 pips)
Pérdidas Brutas:
-278.40 USD (119 387 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (107.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
107.79 USD (45)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
82.97%
Carga máxima del depósito:
16.98%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
99
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
7.68
Transacciones Largas:
294 (79.89%)
Transacciones Cortas:
74 (20.11%)
Factor de Beneficio:
3.35
Beneficio Esperado:
1.78 USD
Beneficio medio:
2.93 USD
Pérdidas medias:
-5.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-8.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-79.95 USD (4)
Crecimiento al mes:
47.72%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.64 USD
Máxima:
85.33 USD (5.65%)
Reducción relativa:
De balance:
5.62% (85.33 USD)
De fondos:
18.14% (319.27 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 90
US500Cash 53
US100Cash 53
USDJPY 49
US30Cash 41
EURUSD 23
JP225Cash 22
GBPUSD 12
GBPJPY 10
ETHUSD 8
SILVER 2
BTCUSD 2
OIL-JAN26 1
XRPUSD 1
SOLUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 105
US500Cash 22
US100Cash 80
USDJPY 177
US30Cash 91
EURUSD 89
JP225Cash 1
GBPUSD 64
GBPJPY 20
ETHUSD 3
SILVER 6
BTCUSD -5
OIL-JAN26 4
XRPUSD 0
SOLUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 4.7K
US500Cash 22K
US100Cash 80K
USDJPY 4.6K
US30Cash 100K
EURUSD 829
JP225Cash 973
GBPUSD 641
GBPJPY 807
ETHUSD 28K
SILVER 75
BTCUSD -52K
OIL-JAN26 3
XRPUSD 18
SOLUSD -10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +24.33 USD
Peor transacción: -45 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 45
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +107.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.23 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

EGlobal-Cent5
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
4xCube-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 18
0.27 × 41
XMGlobal-Real 21
0.30 × 67
XMGlobal-Real 26
0.31 × 39
DooFintech-Live 5
0.34 × 271
ForexTimeFXTM-ECN
0.46 × 13
XMGlobal-Real 27
0.49 × 302
XMGlobal-Real 8
0.66 × 502
BlackBullMarkets-Live
0.66 × 41
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
3.14 × 22
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
FBSInc-Real-11
6.43 × 54
2025.12.05 00:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 14:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 13:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 13:12
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
EpicGameTradeXmBig
30 USD al mes
48%
0
0
USD
2K
USD
4
0%
368
86%
83%
3.35
1.78
USD
18%
1:300
