SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / EpicGameTradeXmBig
Jose Carlos Miranda Reyes

EpicGameTradeXmBig

Jose Carlos Miranda Reyes
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 48%
XMGlobal-Real 8
1:300
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
368
Negociações com lucro:
319 (86.68%)
Negociações com perda:
49 (13.32%)
Melhor negociação:
24.33 USD
Pior negociação:
-44.55 USD
Lucro bruto:
933.51 USD (310 085 pips)
Perda bruta:
-278.40 USD (119 387 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (107.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
107.79 USD (45)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
82.97%
Depósito máximo carregado:
16.98%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
99
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
7.68
Negociações longas:
294 (79.89%)
Negociações curtas:
74 (20.11%)
Fator de lucro:
3.35
Valor esperado:
1.78 USD
Lucro médio:
2.93 USD
Perda média:
-5.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-8.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-79.95 USD (4)
Crescimento mensal:
47.72%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.64 USD
Máximo:
85.33 USD (5.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.62% (85.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.14% (319.27 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 90
US500Cash 53
US100Cash 53
USDJPY 49
US30Cash 41
EURUSD 23
JP225Cash 22
GBPUSD 12
GBPJPY 10
ETHUSD 8
SILVER 2
BTCUSD 2
OIL-JAN26 1
XRPUSD 1
SOLUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 105
US500Cash 22
US100Cash 80
USDJPY 177
US30Cash 91
EURUSD 89
JP225Cash 1
GBPUSD 64
GBPJPY 20
ETHUSD 3
SILVER 6
BTCUSD -5
OIL-JAN26 4
XRPUSD 0
SOLUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 4.7K
US500Cash 22K
US100Cash 80K
USDJPY 4.6K
US30Cash 100K
EURUSD 829
JP225Cash 973
GBPUSD 641
GBPJPY 807
ETHUSD 28K
SILVER 75
BTCUSD -52K
OIL-JAN26 3
XRPUSD 18
SOLUSD -10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +24.33 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 45
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +107.79 USD
Máxima perda consecutiva: -8.23 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EGlobal-Cent5
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
4xCube-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 18
0.27 × 41
XMGlobal-Real 21
0.30 × 67
XMGlobal-Real 26
0.31 × 39
DooFintech-Live 5
0.34 × 271
ForexTimeFXTM-ECN
0.46 × 13
XMGlobal-Real 27
0.49 × 302
XMGlobal-Real 8
0.66 × 502
BlackBullMarkets-Live
0.66 × 41
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
3.14 × 22
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
FBSInc-Real-11
6.43 × 54
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.05 00:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 14:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 13:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 13:12
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
EpicGameTradeXmBig
30 USD por mês
48%
0
0
USD
2K
USD
4
0%
368
86%
83%
3.35
1.78
USD
18%
1:300
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.