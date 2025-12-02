- Прирост
Всего трейдов:
338
Прибыльных трейдов:
290 (85.79%)
Убыточных трейдов:
48 (14.20%)
Лучший трейд:
24.00 USD
Худший трейд:
-44.55 USD
Общая прибыль:
876.73 USD (297 040 pips)
Общий убыток:
-278.37 USD (119 377 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (107.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
107.79 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
81.94%
Макс. загрузка депозита:
16.98%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
120
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
7.01
Длинных трейдов:
264 (78.11%)
Коротких трейдов:
74 (21.89%)
Профит фактор:
3.15
Мат. ожидание:
1.77 USD
Средняя прибыль:
3.02 USD
Средний убыток:
-5.80 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-8.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-79.95 USD (4)
Прирост в месяц:
43.60%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.64 USD
Максимальная:
85.33 USD (5.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.62% (85.33 USD)
По эквити:
18.14% (319.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|82
|US500Cash
|50
|US100Cash
|47
|USDJPY
|42
|US30Cash
|38
|EURUSD
|23
|JP225Cash
|22
|GBPUSD
|12
|GBPJPY
|10
|ETHUSD
|6
|SILVER
|2
|BTCUSD
|2
|OIL-JAN26
|1
|XRPUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|88
|US500Cash
|22
|US100Cash
|78
|USDJPY
|145
|US30Cash
|86
|EURUSD
|89
|JP225Cash
|1
|GBPUSD
|64
|GBPJPY
|20
|ETHUSD
|2
|SILVER
|6
|BTCUSD
|-5
|OIL-JAN26
|4
|XRPUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|3K
|US500Cash
|21K
|US100Cash
|78K
|USDJPY
|4.1K
|US30Cash
|96K
|EURUSD
|829
|JP225Cash
|973
|GBPUSD
|641
|GBPJPY
|807
|ETHUSD
|24K
|SILVER
|75
|BTCUSD
|-52K
|OIL-JAN26
|3
|XRPUSD
|18
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.00 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +107.79 USD
Макс. убыток в серии: -8.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
4xCube-Live
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 18
|0.27 × 41
|
XMGlobal-Real 21
|0.30 × 67
|
XMGlobal-Real 26
|0.31 × 39
|
DooFintech-Live 5
|0.34 × 271
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.46 × 13
|
XMGlobal-Real 27
|0.49 × 302
|
XMGlobal-Real 8
|0.66 × 502
|
BlackBullMarkets-Live
|0.66 × 41
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|3.14 × 22
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
|
FBSInc-Real-11
|6.43 × 54
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
44%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
4
0%
338
85%
82%
3.14
1.77
USD
USD
18%
1:300