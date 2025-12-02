СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EpicGameTradeXmBig
Jose Carlos Miranda Reyes

EpicGameTradeXmBig

Jose Carlos Miranda Reyes
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 44%
XMGlobal-Real 8
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
338
Прибыльных трейдов:
290 (85.79%)
Убыточных трейдов:
48 (14.20%)
Лучший трейд:
24.00 USD
Худший трейд:
-44.55 USD
Общая прибыль:
876.73 USD (297 040 pips)
Общий убыток:
-278.37 USD (119 377 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (107.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
107.79 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
81.94%
Макс. загрузка депозита:
16.98%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
120
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
7.01
Длинных трейдов:
264 (78.11%)
Коротких трейдов:
74 (21.89%)
Профит фактор:
3.15
Мат. ожидание:
1.77 USD
Средняя прибыль:
3.02 USD
Средний убыток:
-5.80 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-8.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-79.95 USD (4)
Прирост в месяц:
43.60%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.64 USD
Максимальная:
85.33 USD (5.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.62% (85.33 USD)
По эквити:
18.14% (319.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 82
US500Cash 50
US100Cash 47
USDJPY 42
US30Cash 38
EURUSD 23
JP225Cash 22
GBPUSD 12
GBPJPY 10
ETHUSD 6
SILVER 2
BTCUSD 2
OIL-JAN26 1
XRPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 88
US500Cash 22
US100Cash 78
USDJPY 145
US30Cash 86
EURUSD 89
JP225Cash 1
GBPUSD 64
GBPJPY 20
ETHUSD 2
SILVER 6
BTCUSD -5
OIL-JAN26 4
XRPUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 3K
US500Cash 21K
US100Cash 78K
USDJPY 4.1K
US30Cash 96K
EURUSD 829
JP225Cash 973
GBPUSD 641
GBPJPY 807
ETHUSD 24K
SILVER 75
BTCUSD -52K
OIL-JAN26 3
XRPUSD 18
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.00 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +107.79 USD
Макс. убыток в серии: -8.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EGlobal-Cent5
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
4xCube-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 18
0.27 × 41
XMGlobal-Real 21
0.30 × 67
XMGlobal-Real 26
0.31 × 39
DooFintech-Live 5
0.34 × 271
ForexTimeFXTM-ECN
0.46 × 13
XMGlobal-Real 27
0.49 × 302
XMGlobal-Real 8
0.66 × 502
BlackBullMarkets-Live
0.66 × 41
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
3.14 × 22
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
FBSInc-Real-11
6.43 × 54
Нет отзывов
2025.12.05 00:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 14:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 13:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 13:12
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.