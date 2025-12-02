시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / EpicGameTradeXmBig
Jose Carlos Miranda Reyes

EpicGameTradeXmBig

Jose Carlos Miranda Reyes
0 리뷰
안정성
6
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 60%
XMGlobal-Real 8
1:300
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
440
이익 거래:
386 (87.72%)
손실 거래:
54 (12.27%)
최고의 거래:
30.28 USD
최악의 거래:
-44.55 USD
총 수익:
1 147.04 USD (379 055 pips)
총 손실:
-319.07 USD (120 095 pips)
연속 최대 이익:
45 (107.79 USD)
연속 최대 이익:
107.79 USD (45)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
87.54%
최대 입금량:
16.98%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
75
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
9.70
롱(주식매수):
364 (82.73%)
숏(주식차입매도):
76 (17.27%)
수익 요인:
3.59
기대수익:
1.88 USD
평균 이익:
2.97 USD
평균 손실:
-5.91 USD
연속 최대 손실:
7 (-8.23 USD)
연속 최대 손실:
-79.95 USD (4)
월별 성장률:
52.40%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.64 USD
최대한의:
85.33 USD (5.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.62% (85.33 USD)
자본금별:
21.05% (428.48 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD 105
US500Cash 70
US100Cash 69
USDJPY 50
US30Cash 43
EURUSD 34
JP225Cash 23
GBPUSD 20
GBPJPY 10
ETHUSD 9
SILVER 2
BTCUSD 2
OIL-JAN26 1
XRPUSD 1
SOLUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD 177
US500Cash 26
US100Cash 109
USDJPY 191
US30Cash 104
EURUSD 97
JP225Cash 1
GBPUSD 95
GBPJPY 20
ETHUSD 3
SILVER 6
BTCUSD -5
OIL-JAN26 4
XRPUSD 0
SOLUSD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD 13K
US500Cash 27K
US100Cash 110K
USDJPY 4.8K
US30Cash 121K
EURUSD 801
JP225Cash 956
GBPUSD 953
GBPJPY 807
ETHUSD 32K
SILVER 75
BTCUSD -52K
OIL-JAN26 3
XRPUSD 18
SOLUSD -10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +30.28 USD
최악의 거래: -45 USD
연속 최대 이익: 45
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +107.79 USD
연속 최대 손실: -8.23 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

EGlobal-Cent5
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
4xCube-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 18
0.27 × 41
XMGlobal-Real 21
0.30 × 67
XMGlobal-Real 26
0.31 × 39
DooFintech-Live 5
0.34 × 271
ForexTimeFXTM-ECN
0.46 × 13
XMGlobal-Real 27
0.49 × 302
XMGlobal-Real 8
0.66 × 502
BlackBullMarkets-Live
0.66 × 41
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
3.14 × 22
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
FBSInc-Real-11
6.43 × 54
리뷰 없음
2026.01.05 20:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 00:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 14:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 13:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 13:12
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
