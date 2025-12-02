- 자본
- 축소
트레이드:
440
이익 거래:
386 (87.72%)
손실 거래:
54 (12.27%)
최고의 거래:
30.28 USD
최악의 거래:
-44.55 USD
총 수익:
1 147.04 USD (379 055 pips)
총 손실:
-319.07 USD (120 095 pips)
연속 최대 이익:
45 (107.79 USD)
연속 최대 이익:
107.79 USD (45)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
87.54%
최대 입금량:
16.98%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
75
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
9.70
롱(주식매수):
364 (82.73%)
숏(주식차입매도):
76 (17.27%)
수익 요인:
3.59
기대수익:
1.88 USD
평균 이익:
2.97 USD
평균 손실:
-5.91 USD
연속 최대 손실:
7 (-8.23 USD)
연속 최대 손실:
-79.95 USD (4)
월별 성장률:
52.40%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.64 USD
최대한의:
85.33 USD (5.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.62% (85.33 USD)
자본금별:
21.05% (428.48 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|105
|US500Cash
|70
|US100Cash
|69
|USDJPY
|50
|US30Cash
|43
|EURUSD
|34
|JP225Cash
|23
|GBPUSD
|20
|GBPJPY
|10
|ETHUSD
|9
|SILVER
|2
|BTCUSD
|2
|OIL-JAN26
|1
|XRPUSD
|1
|SOLUSD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|177
|US500Cash
|26
|US100Cash
|109
|USDJPY
|191
|US30Cash
|104
|EURUSD
|97
|JP225Cash
|1
|GBPUSD
|95
|GBPJPY
|20
|ETHUSD
|3
|SILVER
|6
|BTCUSD
|-5
|OIL-JAN26
|4
|XRPUSD
|0
|SOLUSD
|0
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|13K
|US500Cash
|27K
|US100Cash
|110K
|USDJPY
|4.8K
|US30Cash
|121K
|EURUSD
|801
|JP225Cash
|956
|GBPUSD
|953
|GBPJPY
|807
|ETHUSD
|32K
|SILVER
|75
|BTCUSD
|-52K
|OIL-JAN26
|3
|XRPUSD
|18
|SOLUSD
|-10
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +30.28 USD
최악의 거래: -45 USD
연속 최대 이익: 45
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +107.79 USD
연속 최대 손실: -8.23 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
4xCube-Live
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 18
|0.27 × 41
|
XMGlobal-Real 21
|0.30 × 67
|
XMGlobal-Real 26
|0.31 × 39
|
DooFintech-Live 5
|0.34 × 271
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.46 × 13
|
XMGlobal-Real 27
|0.49 × 302
|
XMGlobal-Real 8
|0.66 × 502
|
BlackBullMarkets-Live
|0.66 × 41
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|3.14 × 22
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
|
FBSInc-Real-11
|6.43 × 54
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
60%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
6
0%
440
87%
88%
3.59
1.88
USD
USD
21%
1:300