리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

EGlobal-Cent5 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 1 XMGlobal-Real 30 0.00 × 2 4xCube-Live 0.00 × 2 XMGlobal-Real 18 0.27 × 41 XMGlobal-Real 21 0.30 × 67 XMGlobal-Real 26 0.31 × 39 DooFintech-Live 5 0.34 × 271 ForexTimeFXTM-ECN 0.46 × 13 XMGlobal-Real 27 0.49 × 302 XMGlobal-Real 8 0.66 × 502 BlackBullMarkets-Live 0.66 × 41 ICMarkets-Live05 1.00 × 1 BDSwissGlobal-Real05 2.47 × 15 Valutrades-Real 3.14 × 22 XMGlobal-Real 35 4.25 × 20 FBSInc-Real-11 6.43 × 54 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오