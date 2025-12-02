シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / EpicGameTradeXmBig
Jose Carlos Miranda Reyes

EpicGameTradeXmBig

Jose Carlos Miranda Reyes
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 48%
XMGlobal-Real 8
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
368
利益トレード:
319 (86.68%)
損失トレード:
49 (13.32%)
ベストトレード:
24.33 USD
最悪のトレード:
-44.55 USD
総利益:
933.51 USD (310 085 pips)
総損失:
-278.40 USD (119 387 pips)
最大連続の勝ち:
45 (107.79 USD)
最大連続利益:
107.79 USD (45)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
82.97%
最大入金額:
16.98%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
99
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
7.68
長いトレード:
294 (79.89%)
短いトレード:
74 (20.11%)
プロフィットファクター:
3.35
期待されたペイオフ:
1.78 USD
平均利益:
2.93 USD
平均損失:
-5.68 USD
最大連続の負け:
7 (-8.23 USD)
最大連続損失:
-79.95 USD (4)
月間成長:
47.72%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.64 USD
最大の:
85.33 USD (5.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.62% (85.33 USD)
エクイティによる:
18.14% (319.27 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 90
US500Cash 53
US100Cash 53
USDJPY 49
US30Cash 41
EURUSD 23
JP225Cash 22
GBPUSD 12
GBPJPY 10
ETHUSD 8
SILVER 2
BTCUSD 2
OIL-JAN26 1
XRPUSD 1
SOLUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD 105
US500Cash 22
US100Cash 80
USDJPY 177
US30Cash 91
EURUSD 89
JP225Cash 1
GBPUSD 64
GBPJPY 20
ETHUSD 3
SILVER 6
BTCUSD -5
OIL-JAN26 4
XRPUSD 0
SOLUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD 4.7K
US500Cash 22K
US100Cash 80K
USDJPY 4.6K
US30Cash 100K
EURUSD 829
JP225Cash 973
GBPUSD 641
GBPJPY 807
ETHUSD 28K
SILVER 75
BTCUSD -52K
OIL-JAN26 3
XRPUSD 18
SOLUSD -10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +24.33 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 45
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +107.79 USD
最大連続損失: -8.23 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

EGlobal-Cent5
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
4xCube-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 18
0.27 × 41
XMGlobal-Real 21
0.30 × 67
XMGlobal-Real 26
0.31 × 39
DooFintech-Live 5
0.34 × 271
ForexTimeFXTM-ECN
0.46 × 13
XMGlobal-Real 27
0.49 × 302
XMGlobal-Real 8
0.66 × 502
BlackBullMarkets-Live
0.66 × 41
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
3.14 × 22
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
FBSInc-Real-11
6.43 × 54
レビューなし
2025.12.05 00:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 14:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 13:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 13:12
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
