- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
368
利益トレード:
319 (86.68%)
損失トレード:
49 (13.32%)
ベストトレード:
24.33 USD
最悪のトレード:
-44.55 USD
総利益:
933.51 USD (310 085 pips)
総損失:
-278.40 USD (119 387 pips)
最大連続の勝ち:
45 (107.79 USD)
最大連続利益:
107.79 USD (45)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
82.97%
最大入金額:
16.98%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
99
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
7.68
長いトレード:
294 (79.89%)
短いトレード:
74 (20.11%)
プロフィットファクター:
3.35
期待されたペイオフ:
1.78 USD
平均利益:
2.93 USD
平均損失:
-5.68 USD
最大連続の負け:
7 (-8.23 USD)
最大連続損失:
-79.95 USD (4)
月間成長:
47.72%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.64 USD
最大の:
85.33 USD (5.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.62% (85.33 USD)
エクイティによる:
18.14% (319.27 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|90
|US500Cash
|53
|US100Cash
|53
|USDJPY
|49
|US30Cash
|41
|EURUSD
|23
|JP225Cash
|22
|GBPUSD
|12
|GBPJPY
|10
|ETHUSD
|8
|SILVER
|2
|BTCUSD
|2
|OIL-JAN26
|1
|XRPUSD
|1
|SOLUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|105
|US500Cash
|22
|US100Cash
|80
|USDJPY
|177
|US30Cash
|91
|EURUSD
|89
|JP225Cash
|1
|GBPUSD
|64
|GBPJPY
|20
|ETHUSD
|3
|SILVER
|6
|BTCUSD
|-5
|OIL-JAN26
|4
|XRPUSD
|0
|SOLUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|4.7K
|US500Cash
|22K
|US100Cash
|80K
|USDJPY
|4.6K
|US30Cash
|100K
|EURUSD
|829
|JP225Cash
|973
|GBPUSD
|641
|GBPJPY
|807
|ETHUSD
|28K
|SILVER
|75
|BTCUSD
|-52K
|OIL-JAN26
|3
|XRPUSD
|18
|SOLUSD
|-10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +24.33 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 45
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +107.79 USD
最大連続損失: -8.23 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
4xCube-Live
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 18
|0.27 × 41
|
XMGlobal-Real 21
|0.30 × 67
|
XMGlobal-Real 26
|0.31 × 39
|
DooFintech-Live 5
|0.34 × 271
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.46 × 13
|
XMGlobal-Real 27
|0.49 × 302
|
XMGlobal-Real 8
|0.66 × 502
|
BlackBullMarkets-Live
|0.66 × 41
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|3.14 × 22
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
|
FBSInc-Real-11
|6.43 × 54
