Jose Carlos Miranda Reyes

EpicGameTradeXmBig

Jose Carlos Miranda Reyes
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
XMGlobal-Real 8
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
12 (75.00%)
Loss Trade:
4 (25.00%)
Best Trade:
16.30 USD
Worst Trade:
-8.47 USD
Profitto lordo:
62.99 USD (4 867 pips)
Perdita lorda:
-10.31 USD (1 128 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (33.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.34 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
4.44%
Massimo carico di deposito:
10.21%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
5.28
Long Trade:
16 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
6.11
Profitto previsto:
3.29 USD
Profitto medio:
5.25 USD
Perdita media:
-2.58 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.97 USD (2)
Crescita mensile:
3.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.64 USD
Massimale:
9.97 USD (0.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.73% (9.97 USD)
Per equità:
1.47% (20.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 11
US500Cash 2
OIL-JAN26 1
EURUSD 1
US100Cash 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 46
US500Cash 1
OIL-JAN26 4
EURUSD 0
US100Cash 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 1.6K
US500Cash 204
OIL-JAN26 3
EURUSD -22
US100Cash 1.9K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.30 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +33.34 USD
Massima perdita consecutiva: -9.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
Non ci sono recensioni
2025.12.02 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 14:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 13:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 13:12
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
