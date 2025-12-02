- Crescita
Trade:
16
Profit Trade:
12 (75.00%)
Loss Trade:
4 (25.00%)
Best Trade:
16.30 USD
Worst Trade:
-8.47 USD
Profitto lordo:
62.99 USD (4 867 pips)
Perdita lorda:
-10.31 USD (1 128 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (33.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.34 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
4.44%
Massimo carico di deposito:
10.21%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
5.28
Long Trade:
16 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
6.11
Profitto previsto:
3.29 USD
Profitto medio:
5.25 USD
Perdita media:
-2.58 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.97 USD (2)
Crescita mensile:
3.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.64 USD
Massimale:
9.97 USD (0.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.73% (9.97 USD)
Per equità:
1.47% (20.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|11
|US500Cash
|2
|OIL-JAN26
|1
|EURUSD
|1
|US100Cash
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|46
|US500Cash
|1
|OIL-JAN26
|4
|EURUSD
|0
|US100Cash
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|1.6K
|US500Cash
|204
|OIL-JAN26
|3
|EURUSD
|-22
|US100Cash
|1.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.30 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +33.34 USD
Massima perdita consecutiva: -9.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
Non ci sono recensioni
