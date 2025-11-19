- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
128
Gewinntrades:
85 (66.40%)
Verlusttrades:
43 (33.59%)
Bester Trade:
52.48 USD
Schlechtester Trade:
-16.64 USD
Bruttoprofit:
467.49 USD (7 975 pips)
Bruttoverlust:
-218.70 USD (5 171 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (29.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
100.13 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
38.57%
Max deposit load:
24.15%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
2.89
Long-Positionen:
90 (70.31%)
Short-Positionen:
38 (29.69%)
Profit-Faktor:
2.14
Mathematische Gewinnerwartung:
1.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-86.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-86.10 USD (9)
Wachstum pro Monat :
11.57%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
86.10 USD (5.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.21% (86.10 USD)
Kapital:
15.37% (243.56 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|128
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|249
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +52.48 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +29.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -86.10 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 38" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 7
|
EGlobal-Classic3
|0.05 × 96
|
ICMarkets-Live22
|0.37 × 168
|
XMGlobal-Real 35
|0.44 × 9
|
XMGlobal-Real 38
|0.59 × 102
|
XMGlobal-Real 18
|0.61 × 430
|
XMGlobal-Real 9
|0.64 × 547
|
XMGlobal-Real 14
|0.65 × 364
|
XMGlobal-Real 8
|0.67 × 4321
|
XMGlobal-Real 43
|0.67 × 2260
