Signale / MetaTrader 4 / Prueba
Juan Jose Rodriguez Maldonado

Prueba

Juan Jose Rodriguez Maldonado
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 18%
XMGlobal-Real 38
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
128
Gewinntrades:
85 (66.40%)
Verlusttrades:
43 (33.59%)
Bester Trade:
52.48 USD
Schlechtester Trade:
-16.64 USD
Bruttoprofit:
467.49 USD (7 975 pips)
Bruttoverlust:
-218.70 USD (5 171 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (29.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
100.13 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
38.57%
Max deposit load:
24.15%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
2.89
Long-Positionen:
90 (70.31%)
Short-Positionen:
38 (29.69%)
Profit-Faktor:
2.14
Mathematische Gewinnerwartung:
1.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-86.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-86.10 USD (9)
Wachstum pro Monat :
11.57%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
86.10 USD (5.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.21% (86.10 USD)
Kapital:
15.37% (243.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 128
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 249
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +52.48 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +29.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -86.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 38" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 15
ICMarkets-Live23
0.00 × 7
EGlobal-Classic3
0.05 × 96
ICMarkets-Live22
0.37 × 168
XMGlobal-Real 35
0.44 × 9
XMGlobal-Real 38
0.59 × 102
XMGlobal-Real 18
0.61 × 430
XMGlobal-Real 9
0.64 × 547
XMGlobal-Real 14
0.65 × 364
XMGlobal-Real 8
0.67 × 4321
XMGlobal-Real 43
0.67 × 2260
Prueba
Keine Bewertungen
2025.11.21 10:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 14:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 14:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
