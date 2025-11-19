- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
26 (86.66%)
Loss Trade:
4 (13.33%)
Best Trade:
7.19 USD
Worst Trade:
-1.26 USD
Profitto lordo:
81.46 USD (2 683 pips)
Perdita lorda:
-2.82 USD (96 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (29.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.57 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.98
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
33.90
Long Trade:
27 (90.00%)
Short Trade:
3 (10.00%)
Fattore di profitto:
28.89
Profitto previsto:
2.62 USD
Profitto medio:
3.13 USD
Perdita media:
-0.71 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.32 USD (2)
Crescita mensile:
5.83%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.32 USD (0.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.19 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +29.57 USD
Massima perdita consecutiva: -2.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 38" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 7
|
EGlobal-Classic3
|0.05 × 96
|
ICMarkets-Live22
|0.37 × 168
|
XMGlobal-Real 35
|0.44 × 9
|
XMGlobal-Real 38
|0.59 × 102
|
XMGlobal-Real 18
|0.61 × 430
|
XMGlobal-Real 9
|0.64 × 547
|
XMGlobal-Real 14
|0.65 × 364
|
XMGlobal-Real 8
|0.67 × 4321
|
XMGlobal-Real 43
|0.67 × 2260
