Juan Jose Rodriguez Maldonado

Prueba

Juan Jose Rodriguez Maldonado
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 18%
XMGlobal-Real 38
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
128
Прибыльных трейдов:
85 (66.40%)
Убыточных трейдов:
43 (33.59%)
Лучший трейд:
52.48 USD
Худший трейд:
-16.64 USD
Общая прибыль:
467.49 USD (7 975 pips)
Общий убыток:
-218.70 USD (5 171 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (29.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
100.13 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
44.77%
Макс. загрузка депозита:
24.15%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2.89
Длинных трейдов:
90 (70.31%)
Коротких трейдов:
38 (29.69%)
Профит фактор:
2.14
Мат. ожидание:
1.94 USD
Средняя прибыль:
5.50 USD
Средний убыток:
-5.09 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-86.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-86.10 USD (9)
Прирост в месяц:
11.57%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
86.10 USD (5.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.21% (86.10 USD)
По эквити:
15.37% (243.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 128
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 249
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +52.48 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +29.57 USD
Макс. убыток в серии: -86.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 15
ICMarkets-Live23
0.00 × 7
EGlobal-Classic3
0.05 × 96
ICMarkets-Live22
0.37 × 168
XMGlobal-Real 35
0.44 × 9
XMGlobal-Real 38
0.59 × 102
XMGlobal-Real 18
0.61 × 430
XMGlobal-Real 9
0.64 × 547
XMGlobal-Real 14
0.65 × 364
XMGlobal-Real 8
0.67 × 4321
XMGlobal-Real 43
0.67 × 2260
Prueba
Нет отзывов
2025.11.21 10:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 14:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 14:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
