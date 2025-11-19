- Прирост
Всего трейдов:
128
Прибыльных трейдов:
85 (66.40%)
Убыточных трейдов:
43 (33.59%)
Лучший трейд:
52.48 USD
Худший трейд:
-16.64 USD
Общая прибыль:
467.49 USD (7 975 pips)
Общий убыток:
-218.70 USD (5 171 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (29.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
100.13 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
44.77%
Макс. загрузка депозита:
24.15%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2.89
Длинных трейдов:
90 (70.31%)
Коротких трейдов:
38 (29.69%)
Профит фактор:
2.14
Мат. ожидание:
1.94 USD
Средняя прибыль:
5.50 USD
Средний убыток:
-5.09 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-86.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-86.10 USD (9)
Прирост в месяц:
11.57%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
86.10 USD (5.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.21% (86.10 USD)
По эквити:
15.37% (243.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|128
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|249
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|2.8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +52.48 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +29.57 USD
Макс. убыток в серии: -86.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
Tickmill-Live
|0.00 × 2
ICMarkets-Live19
|0.00 × 15
ICMarkets-Live23
|0.00 × 7
EGlobal-Classic3
|0.05 × 96
ICMarkets-Live22
|0.37 × 168
XMGlobal-Real 35
|0.44 × 9
XMGlobal-Real 38
|0.59 × 102
XMGlobal-Real 18
|0.61 × 430
XMGlobal-Real 9
|0.64 × 547
XMGlobal-Real 14
|0.65 × 364
XMGlobal-Real 8
|0.67 × 4321
XMGlobal-Real 43
|0.67 × 2260
