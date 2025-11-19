- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
128
利益トレード:
85 (66.40%)
損失トレード:
43 (33.59%)
ベストトレード:
52.48 USD
最悪のトレード:
-16.64 USD
総利益:
467.49 USD (7 975 pips)
総損失:
-218.70 USD (5 171 pips)
最大連続の勝ち:
12 (29.57 USD)
最大連続利益:
100.13 USD (6)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
44.77%
最大入金額:
24.15%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
2.89
長いトレード:
90 (70.31%)
短いトレード:
38 (29.69%)
プロフィットファクター:
2.14
期待されたペイオフ:
1.94 USD
平均利益:
5.50 USD
平均損失:
-5.09 USD
最大連続の負け:
9 (-86.10 USD)
最大連続損失:
-86.10 USD (9)
月間成長:
11.57%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
86.10 USD (5.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.21% (86.10 USD)
エクイティによる:
15.37% (243.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|128
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|249
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +52.48 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +29.57 USD
最大連続損失: -86.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 38"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 7
|
EGlobal-Classic3
|0.05 × 96
|
ICMarkets-Live22
|0.37 × 168
|
XMGlobal-Real 35
|0.44 × 9
|
XMGlobal-Real 38
|0.59 × 102
|
XMGlobal-Real 18
|0.61 × 430
|
XMGlobal-Real 9
|0.64 × 547
|
XMGlobal-Real 14
|0.65 × 364
|
XMGlobal-Real 8
|0.67 × 4321
|
XMGlobal-Real 43
|0.67 × 2260
