- 자본
- 축소
트레이드:
140
이익 거래:
95 (67.85%)
손실 거래:
45 (32.14%)
최고의 거래:
52.48 USD
최악의 거래:
-16.64 USD
총 수익:
498.88 USD (8 912 pips)
총 손실:
-221.18 USD (5 293 pips)
연속 최대 이익:
12 (29.57 USD)
연속 최대 이익:
100.13 USD (6)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
34.49%
최대 입금량:
24.15%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
3.23
롱(주식매수):
90 (64.29%)
숏(주식차입매도):
50 (35.71%)
수익 요인:
2.26
기대수익:
1.98 USD
평균 이익:
5.25 USD
평균 손실:
-4.92 USD
연속 최대 손실:
9 (-86.10 USD)
연속 최대 손실:
-86.10 USD (9)
월별 성장률:
7.60%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
86.10 USD (5.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.21% (86.10 USD)
자본금별:
15.37% (243.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|140
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|278
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +52.48 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +29.57 USD
연속 최대 손실: -86.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 38"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 7
|
EGlobal-Classic3
|0.05 × 96
|
ICMarkets-Live22
|0.37 × 168
|
XMGlobal-Real 35
|0.44 × 9
|
XMGlobal-Real 38
|0.59 × 102
|
XMGlobal-Real 18
|0.61 × 430
|
XMGlobal-Real 9
|0.64 × 547
|
XMGlobal-Real 14
|0.65 × 364
|
XMGlobal-Real 8
|0.67 × 4321
|
XMGlobal-Real 43
|0.67 × 2260
Prueba
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1000 USD
21%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
9
100%
140
67%
34%
2.25
1.98
USD
USD
15%
1:500