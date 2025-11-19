리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 38"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XMGlobal-Real 21 0.00 × 1 ICMarkets-Live08 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live19 0.00 × 15 ICMarkets-Live23 0.00 × 7 EGlobal-Classic3 0.05 × 96 ICMarkets-Live22 0.37 × 168 XMGlobal-Real 35 0.44 × 9 XMGlobal-Real 38 0.59 × 102 XMGlobal-Real 18 0.61 × 430 XMGlobal-Real 9 0.64 × 547 XMGlobal-Real 14 0.65 × 364 XMGlobal-Real 8 0.67 × 4321 XMGlobal-Real 43 0.67 × 2260 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오